ВСУ атаковали Энергодар дронами

Мэр Энергодара сообщил об атаке ВСУ дронами по жилым домам города

Tекст: Вера Басилая

Украинские войска атаковали город Энергодар, расположенный рядом с Запорожской АЭС, с помощью беспилотников, передает РИА «Новости». Как сообщил глава города Максим Пухов, в результате атаки пострадавших нет, а информация о повреждениях в настоящее время уточняется.

Пухов отметил, что фиксируется очень высокая активность дронов. По его словам, удары наносились по крышам жилых домов. Помимо этого, произошёл артобстрел территории, находящейся вблизи городской черты.

Беспилотник ВСУ атаковал территорию школы в Энергодаре, где находились порядка 600 детей и 100 сотрудников. Дрон врезался в дерево во дворе школы, после чего произошла его детонация, пострадавших нет.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ совершают атаки на Энергодар, чтобы оказать психологическое давление на мирных жителей.