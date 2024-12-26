Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.3 комментария
Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания»
Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента общества «Знание»
Герой России и участник программы «Время героев» Балдан Цыдыпов занял пост директора департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание».
Участник первого потока программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента по патриотической работе в российском обществе «Знание».
Программа инициирована президентом Владимиром Путиным и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии, говорится в сообщении на сайте «Время героев».
Цыдыпов отметил значимость обучения в программе, которая предоставляет современные знания в области управления и возможность стажировок в правительственных структурах. «Я горжусь, что здесь обучаюсь. Программа – это возможность учиться у лучших наставников, работать над проектами для развития территорий», – сказал он.
Находясь на стажировке в правительстве Забайкальского края, Цыдыпов уделял особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Он заявил, что на новой должности будет развивать это направление с регионами и федеральными структурами, особенно в свете Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.
Максим Древаль, глава Российского общества «Знание», выразил уверенность в востребованности опыта и знаний Цыдыпова в команде. Он подчеркнул важность карьерного развития героев страны в мирное время и отметил, что личные и профессиональные качества Цыдыпова усилят патриотическое направление в обществе.
Напомним, во вторник участник программы «Время героев» Владислав Головин избран начальником Главного штаба «Юнармии» на XI Всероссийском юнармейском слете в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что шесть участников программы «Время героев» вошли в состав высшего совета «Единой России».