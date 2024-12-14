Шесть участников программы «Время героев» вошли в состав высшего совета «Единой России»

Выборы секретаря генсовета прошли на заседании после проведения съезда партии «Единой России» в Национальном центре «Россия», следует из сообщения в Telegram-канале «Единой России».

Владимир Якушев, ранее назначенный временно исполняющим обязанности, теперь официально избран на этот пост.

На заседании председатель «Единой России» Дмитрий Медведев отметил, что Якушев проявил себя как эффективный организатор партийной работы. Владимир Якушев в своем выступлении подчеркнул, что президент России на съезде поставил перед партией важные задачи, которые необходимо выполнять, чтобы увеличить электоральную активность и укрепить имидж партии.

В состав генерального совета «Единой России» также вошли Герой России, военный корреспондент канала ВГТРК Евгений Поддубный, замначальника департамента социального развития ОАО «РЖД» Владимир Сайбель, председатель гордумы города Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутат собрания депутатов городского округа Йошкар-Олы, социальный координатор в филиале государственного фонда «Защитники Отечества» Григорий Кузнецов, зампредседателя постоянного комитета законодательной Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики, президент «Федерация киокусинкай Хабаровского Края» Всеволод Мохирев.

Также в состав высшего совета вошел федеральный координатор по Сибирскому федеральному округу «Молодой Гвардии Единой России», депутат Горно-Алтайского городского совета депутатов, секретарь первичного отделения партии №21 Горно-Алтайска Роман Гордеев, а также социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Олег Фунтиков.

Кроме того, членами высшего совета стали шесть участников программы «Время героев»: Герой Российской Федерации Юрий Абаев, Герой Российской Федерации, зампредседателя правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» Андранник Гаспарян, Герой Российской Федерации Владислав Головин, Герой Российской Федерации Андрей Митяшин, Герой Российской Федерации, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Артур Орлов, кавалер трех орденов Мужества Александр Тихонов.

Ранее Андрей Турчак попросил руководство «Единой России» не продлевать его членство в генеральном совете партии.

До этого в партии решили включить участников специальной военной операции в руководство «Единой России».

