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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    5 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    13 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    5 ноября 2026, 06:00 • Новости дня

    Российский разведчик в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ

    Боец группировки «Центр» ликвидировал десяток групп украинских диверсантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащий разведывательного батальона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады самостоятельно ликвидировал не менее 10 диверсионных групп украинской армии на Днепропетровском направлении.

    «Примерно по группам скажу: не менее 10 групп пытались пройти. Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», – рассказал боец ТАСС.

    Действия военнослужащего координировал командир с позывным Гефест, который следил за передвижениями противника. Защиту разведчика и его обеспечение всем необходимым взяли на себя операторы беспилотников.

    5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента Владимира Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника в ДНР.

    В понедельник российские войска ликвидировали порядка 925 военных ВСУ в зоне спецоперации.

    Ранее российская армия в ходе стремительного стрелкового боя освободила территорию на Днепропетровском направлении.

    4 ноября 2026, 20:17 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 46 дронов над 13 регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 13 регионов России, сообщило Минобороны.

    Дроны были сбиты с 8:00 мск до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областями, Московским регионом, Пермским краем, Башкирией, Крымом и Татарстаном, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил об отражении атаки беспилотников на регион.

    Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил об уничтожении десяти беспилотников и одном пострадавшем в Рязани.

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    4 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции

    Минобороны: Дроны поразили военный сухогруз и подстанции на Украине

    ВС России поразили сухогруз под Одессой и две электроподстанции
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные силы нанесли удары беспилотниками по двум электроподстанциям в Киевской и Житомирской областях, а также по украинскому сухогрузу с оружием в районе Одессы, сообщило Минобороны.

    В результате ночной атаки в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», а в Житомирской области удар нанесен по подстанции «Чижовка», указало ведомство в Max.

    Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах юго-западнее Одессы был поражен сухогруз с военным имуществом, предназначенным для обеспечения нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны сообщило о массированном ударе Вооруженных сил России по объектам энергетики и портовой инфраструктуре Украины.

    В пятницу российские беспилотники поразили доставлявшее военные грузы для украинской армии морское судно.

    В четверг военные нанесли удар по портовой инфраструктуре и сухогрузу.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 13:03 • Новости дня
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    Силы ПВО за сутки сбили 972 беспилотника ВСУ
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Средствами ПВО за минувшие сутки сбиты 972 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам транспортной инфраструктуры, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства и местам хранения наземных робототехнических комплексов и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 279 618 беспилотников, 672 ЗРК, 31 518 танков и других бронемашин, 1 795 боевых машин РСЗО, 36 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 76 348 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, минувшей ночью над Россией уничтожили 709 беспилотников.

    Во вторник Минобороны заявило об уничтожении 1265 беспилотников и четырех ракет «Нептун».

    В понедельник Министерство обороны отчиталось об уничтожении 658 беспилотников.

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    4 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Ликвидирован один из инициаторов операции ВСУ «Вивальди» подполковник Краков

    В зоне СВО ликвидирован один из разработчиков операции ВСУ «Вивальди»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В зоне специальной военной операции ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, разрабатывавший операцию «Вивальди», сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В ходе кинооперации «Вивальди» был ликвидирован начальник оперативного отдела 3-го армейского корпуса ВСУ подполковник Станислав Краков, позывной Леший», – сообщил собеседник ТАСС.

    Отмечается, что Краков был одним из тех, кто разрабатывал план операции.

    По информации источника, подполковник находился на передовом пункте управления, куда командование отправило его для исправления ситуации. По его словам, Кракова как одного из создателей плана в срочном порядке направили «разгребать последствия массовых потерь».

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявлял агентству, что операция ВСУ «Вивальди» под Красным Лиманом состоит в основном из фейков и заранее подготовленных «побед».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил об успешном сдерживании российскими военными украинской операции «Вивальди» под Красным Лиманом.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о тяжелых потерях ВСУ из-за провала контрнаступления в районе Красного Лимана.

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    4 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Идейный нацист подполковник СБУ ликвидирован в Днепропетровской области

    В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Роман Руденко

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные ликвидировали в Днепропетровской области последователя идей Степана Бандеры, подполковника Службы безопасности Украины Романа Руденко, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Днепропетровской области ликвидирован подполковник СБУ Руденко Роман Васильевич – участник АТО и идейный бандеровец», – сообщил собеседник ТАСС.

    По его словам, в результате удара беспилотника «Герань» в Сумской области также был уничтожен командир роты 104-й отдельной бригады территориальной обороны лейтенант Виталий Ромась.

    Кроме того, в Харьковской области ликвидирована группа бразильских наемников из 23-го отдельного штурмового полка ВСУ, среди которых Алдиерис Туан Аяла с позывным Дойдо и Алисон Габриель Морейра де Ассис Кортес с позывным Астро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Днепропетровской области ликвидировали заместителя командира 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ полковника Александра Илющенко.

    В прошлом месяце в Сумской области ударом российского FPV-дрона уничтожили начальника инженерной службы 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии майора Александра Степановского.

    В августе на Сумском направлении ликвидировали командира первого батальона 119-й отдельной бригады теробороны ВСУ Андрея Ливенко.

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    4 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Добровольческий корпус: Многие украинские военнопленные хотят воевать за Россию

    Многие пленные украинские военные изъявили желание воевать на стороне России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Многие украинские военнопленные переосмысливают свое отношение к киевским властям и изъявляют желание воевать на стороне России, заявил заместитель командира по военно-политической работе Добровольческого корпуса Минобороны Анатолий Бибилов.

    «Очень много пленных украинцев, когда с ними проводят беседы, когда объясняют, что вообще творится, они действительно проникаются тем, что на самом деле они воюют не за свою Украину, а за дядю Сэма», – заявил Бибилов в интервью ТАСС.

    По его словам, многие пленные бойцы ВСУ не знают истории, в том числе об образовании Украины и статусе Крыма. Бибилов отметил, что после осознания ситуации у них происходит переосмысление, и они готовы сражаться «против режима, который сегодня есть на Украине».

    Кроме того, замкомандира рассказал, что иностранцы, подписавшие контракт с Добровольческим корпусом, могут получить российское гражданство за срок до четырех месяцев. Наличие госнаград или ранений ускоряет этот процесс. Бибилов подчеркнул, что иностранные добровольцы служат и на офицерских должностях, продвигаясь по службе наравне с россиянами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бибилов заявил о службе в рядах подразделения добровольцев из стран Европы, Латинской Америки и ближнего зарубежья.

    Он назвал самыми громкими операциями корпуса за три года проходы через трубы в Авдеевку и Суджу.

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    4 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    ВСУ атаковали Донецк беспилотниками иностранного производства

    ВСУ применили иностранные дроны при ударе по офису компании в Донецке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотные летательные аппараты иностранного производства при атаке на здание телекоммуникационной компании в Донецке, сообщил СК России.

    Сотрудник следственных органов Следственного комитета России рассказал РИА «Новости», что на месте обстрела в Киевском районе Донецка были обнаружены фрагменты, предположительно от ударных БПЛА самолетного типа иностранного производства.

    В результате атаки повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, торговые и социальные объекты. Кроме того, четыре автомобиля были уничтожены, 18 повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду ночью Вооруженные силы Украины атаковали офис телекоммуникационной компании в Донецке. В результате удара повреждения получили Свято-Воскресенский храм, многоквартирные дома и здание компании.

    В тот же день при атаке украинского беспилотника на автозаправочную станцию в Пролетарском районе города погиб водитель автобуса.

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    4 ноября 2026, 08:20 • Новости дня
    Командира бригады ВСУ сняли с должности за потерю позиций в Сумской области

    Комбрига ВСУ в Сумской области уволили за плохие результаты

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» продвинулись на участках наступления в Сумской и Харьковской областях при поддержке авиации и беспилотников, узнав об увольнении комбрига ВСУ под Сумами за неудовлетворительные результаты.

    «За неудовлетворительные результаты на фронте и утрату позиций в Сумской области снят с должности командир 116 обр ТРО полковник Максим Литвиненко. Вместо него комбригом назначен полковник Михаил Кирдан, ранее занимавший должность начальника штаба 114 обр ТРО», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении штурмовики ведут стрелковые бои в районе Хотени. В Шосткинском районе боевики ВСУ предприняли попытку контратаки в районе Уланово, но успеха не имели и с потерями отошли.

    На Харьковском направлении российские военные сосредоточили усилия на ликвидации крупных скоплений сил противника. В ответ Кабинет министров Украины экстренно выделил Харьковской областной администрации 102,2 млн гривен из резервного фонда на возведение фортификационных сооружений.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в ряде населенных пунктов Харьковской области. В районе Колодезного уничтожено крупное скопление 3-й отдельной танковой бригады ВСУ.

    На Липцовском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись до 300 м южнее Алисовки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях бойцы наращивают наступление в южном направлении: есть продвижение в районе Приколотного, Гарбузовки и Шевченково Первого.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 140 человек (из них более 60 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, батальон БПЛА был переброшен в Сумскую область из-за потерь ВСУ. Боец с позывным Карта рассказал об уничтожении более 500 замаскированных блиндажей ВСУ в Харьковской области. В понедельник ВС России  уничтожили пять скрытых пунктов запуска тяжелых беспилотников ВСУ в Харьковской области.

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    4 ноября 2026, 07:43 • Новости дня
    Замкомандира назвал самые громкие операции Добровольческого корпуса

    Замкомандира назвал громкие операции Добровольческого корпуса

    Tекст: Катерина Туманова

    Самыми громкими операциями Добровольческого корпуса Минобороны за три года стали проходы через трубы в Авдеевку и Суджу, заявил заместитель командира по военно-политической работе корпуса Анатолий Бибилов.

    «Основные операции, которые известны всем, – это, в первую очередь, Авдеевка, знаменитая труба Авдеевская, ну и знаменитая труба – это Суджа», – сказал Бибилов в интервью ТАСС.

    Он подчеркнул, что эти операции были спланированы Добровольческим корпусом и командирами бригад. Они реализовывались во взаимодействии с другими подразделениями Минобороны, находившимися на этих направлениях.

    Бибилов также упомянул участие корпуса в освобождении Часова Яра и выполнение задач в Курской, Запорожской и Херсонской областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре российские добровольцы отразили массированную атаку украинских дронов. Российский боец счел взаимодействие войск в зоне СВО фантастикой. Полковник ГРУ рассказал о роли спецназа в ходе СВО.


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    4 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    В Брянской области один человек пострадал при взрыве дрона над микроавтобусом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате взрыва украинского беспилотника над гражданским микроавтобусом ранения получил один пассажир.

    Украинский дрон взорвался над гражданским микроавтобусом в Брянской области, в результате чего пострадал один человек, сообщил губернатор Егор Ковальчук.

    «Вблизи поселка Выгоничи украинский беспилотник взорвался над движущимся по трассе Брянск – Новозыбков гражданским микроавтобусом. С осколочными ранениями в больницу доставлен 30-летний пассажир автомобиля», – заявил глава региона и добавил, что медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Брянской области 48-летний мужчина погиб при подрыве на взрывном устройстве, сброшенном Вооруженными силами Украины.

    В тот же день в результате удара украинского дрона-камикадзе по частному дому в поселке Климово в области погибли еще два человека.

    А в пятницу жительница региона получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по зданию администрации в Погаре.


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    4 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    ВС России поразили в Одессе сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Минобороны: ВС России поразили в Одессе сухогруз с военными грузами для ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы, который доставлял военное имущество для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В результате удара беспилотников в порту Одессы поражено судно типа «сухогруз», которое перевозило на Украину грузы военного и двойного назначения, указало ведомство в Max.

    В ведомстве добавили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ВС России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру в Бердичеве и сухогрузу под Одессой.

    В воскресенье российские военные поразили морское судно с военными грузами юго-западнее Одессы и железнодорожную станцию в Сумской области.

    В субботу Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии.

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    4 ноября 2026, 08:22 • Новости дня
    Хирурги семь часов спасали жизнь получившего тяжелые ранения бойца СВО

    Военные хирурги провели семичасовую операцию тяжелораненому бойцу СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Врачи 37-го отдельного медицинского батальона морской пехоты группировки войск «Центр» провели семичасовую операцию и спасли жизнь бойцу с тяжелыми ранениями, сообщил хирург с позывным Бурый.

    Раненого доставили в передвижную медицинскую группу с добропольского направления в относительно стабильном состоянии, однако обследование показало необходимость экстренной операции.

    Хирурги выявили сквозные ранения поперечной ободочной и двенадцатиперстной кишки, а также повреждение нижней полой вены, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Визуально, если посмотреть, у него на животе было всего одно отверстие. Получается, где-то около сантиметра. Мы экстренно берем его на лапаротомию, заходим в живот, проводим ревизию и обнаруживаем картину перитонита», – рассказал Бурый.

    Медикам пришлось удалить нежизнеспособный участок толстой кишки, ушить повреждения двенадцатиперстной кишки и остановить сильное кровотечение. В операции участвовали три хирурга.

    После хирургического вмешательства, которое длилось семь часов, и стабилизации состояния пациента оставили в реанимации. На следующий день он пришел в сознание, жизненные показатели вернулись в норму, после чего бойца эвакуировали на следующий этап медицинской помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле начальник медицинской службы спецназа «Ахмат» и 4-й бригады Южной группировки заявил о необходимости ювелирной работы военных медиков из-за начиненных пластиком украинских боеприпасов.

    В конце прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о спасении военными медиками более 90% поступающих с поля боя раненых.

    Летом прошлого года хирурги военной группировки «Днепр» остановили обильное кровотечение у потерявшего почти четыре литра крови бойца.

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    4 ноября 2026, 20:50 • Новости дня
    Расчет системы «Ураган» уничтожил украинскую САУ «Богдана»

    Войска группировки «Запад» уничтожили украинскую САУ «Богдана»

    Tекст: Вера Басилая

    Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» российской группировки войск «Запад» ликвидировал самоходную артиллерийскую установку «Богдана» Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении, сообщило Министерство обороны.

    Российские артиллеристы группировки войск «Запад» успешно поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Богдана» противника. Вражеская техника была уничтожена точным ударом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган» на краснолиманском направлении.

     «Богдана», давай до свидания», – сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации на всех направлениях составили порядка 1 160 военнослужащих.

    Во вторник артиллеристы группировки «Запад» с помощью реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневое поражение скоплению пехоты и бронетехники украинских войск в Харьковской области.

    До этого расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» российской группировки войск «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации украинских военнослужащих на харьковском направлении.

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    5 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Мендель предрекла капитуляцию Украины при отказе от мирного соглашения

    Berliner Zeitung: Мендель предрекла капитуляцию Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что отказ Киева от мирного урегулирования конфликта приведет страну к безоговорочной капитуляции, заявила она в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

    Украине придется капитулировать перед Россией, если власти страны не согласятся на мирное урегулирование, передает РИА «Новости».

    «Если же война затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты», – цитирует РИА «Новости» Мендель, которая прокомментировала запланированные в Абу-Даби переговоры.

    По ее словам, многие на Западе ошибочно полагают, что Киев сможет одержать победу и вернуть территории. Мендель подчеркнула, что единственно возможной победой для Украины сегодня стало бы заключение реалистичного мирного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах в Абу-Даби.

    Мендель уличила главу киевского режима в попытках впечатлить Путина. 

    В сентябре Мендель допустила сокращение европейскими странами финансовой поддержки Киева после скандальных заявлений Зеленского.

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    4 ноября 2026, 10:25 • Новости дня
    Украинские военные отравляли колодцы в Купянске

    ВСУ отравляли воду в колодцах Купянска до освобождения города

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    До освобождения Купянска украинские военные отравляли колодцы и открытые источники воды, сообщил инструктор БПЛА окружного учебного центра Московского военного округа с позывным Якут.

    Украинские боевики целенаправленно делали воду непригодной для питья. Также с дронов сбрасывались бутылки с отравленной жидкостью, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Было тяжело, особенно в жаркое время года, поэтому они этим пользовались», – добавил он.

    Иногда ВСУ сбрасывали замаскированные взрывные устройства в виде телефонов, раций и пауэрбанков.

    Освобождение Купянска, по данным Минобороны, было завершено 21 ноября 2025 года.

    Ранее российские военнослужащие вывели из подвалов Купянска-Узлового Харьковской области более 80 украинских мирных жителей.

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    «Синее цунами» размоет внешнюю политику США

    Республиканцы потерпели сокрушительное поражение на промежуточных выборах в Конгресс США. Несмотря на то, что окончательные итоги еще не подведены, уже очевидно – «красные» потеряли контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. Из их рук ускользнули даже традиционно республиканские штаты. В чем причина поражения и как теперь будут действовать демократы? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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