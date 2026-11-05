Российский разведчик в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ

Боец группировки «Центр» ликвидировал десяток групп украинских диверсантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Примерно по группам скажу: не менее 10 групп пытались пройти. Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», – рассказал боец ТАСС.

Действия военнослужащего координировал командир с позывным Гефест, который следил за передвижениями противника. Защиту разведчика и его обеспечение всем необходимым взяли на себя операторы беспилотников.

5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента Владимира Путина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника в ДНР.

В понедельник российские войска ликвидировали порядка 925 военных ВСУ в зоне спецоперации.

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