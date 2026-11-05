По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.5 комментариев
Российский разведчик в одиночку уничтожил минимум 10 диверсионных групп ВСУ
Боец группировки «Центр» ликвидировал десяток групп украинских диверсантов
Военнослужащий разведывательного батальона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады самостоятельно ликвидировал не менее 10 диверсионных групп украинской армии на Днепропетровском направлении.
«Примерно по группам скажу: не менее 10 групп пытались пройти. Они пытались проникнуть, зайти в тыл нашим ребятам. Я этого не позволил, противник был уничтожен», – рассказал боец ТАСС.
Действия военнослужащего координировал командир с позывным Гефест, который следил за передвижениями противника. Защиту разведчика и его обеспечение всем необходимым взяли на себя операторы беспилотников.
5 ноября в Вооруженных силах России отмечается День военного разведчика. Праздник был учрежден приказом министра обороны в 2000 году, а в 2006 году закреплен указом президента Владимира Путина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник стрелок группировки «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника в ДНР.
В понедельник российские войска ликвидировали порядка 925 военных ВСУ в зоне спецоперации.
Ранее российская армия в ходе стремительного стрелкового боя освободила территорию на Днепропетровском направлении.