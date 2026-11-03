Российский боец сбил три дрона ВСУ с помощью тепловизора «Совенок»

Стрелок группировки «Центр» уничтожил три беспилотника ВСУ в ДНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стрелок группировки войск «Центр» Дмитрий Калугин помог уничтожить три украинских беспилотника самолетного типа при защите военной техники в ДНР. Боец обнаружил цели с помощью тепловизора «Совенок», передает РИА «Новости».

По словам военнослужащего, прибор позволил выявить два беспилотника Hornet и один аппарат типа «Батон». Одну из целей он обнаружил во время сопровождения колонны техники.

«При сопровождении колонны обнаружил цель. Сказал водителю остановиться. От выявления до уничтожения около десяти секунд прошло», – рассказал Калугин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил о начале применения российскими военными дронов с кумулятивно-режущей боевой частью.

Также лазерный комплекс для уничтожения дронов LazerBuzz запланировали испытать на территории спецоперации.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о создании в Горловке мобильных групп для уничтожения дронов ВСУ.