  • Новость часаПутин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США
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    Путин: Мы будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба
    Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чтобы примирить Украину и Польшу, одной русофобии недостаточно

    Польша и Украина по большому счету стали неинтересны друг другу. Демонстрировать искусственную дружбу также отпала необходимость. А вот обиды из-за нереализованных планов и многовековая нелюбовь друг к другу остались. Поэтому конфронтационные процессы между Варшавой и Киевом будут только набирать обороты.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что победа Трампа значит для остального мира

    При «новом» Трампе американцы совершенно точно не смогут больше тратить на подкуп других государств мира, станут еще меньше давать и энергичнее требовать. При этом они могут более творчески отнестись к тому, за счет чего выживает и развивается их государство.

    9 комментариев
    7 ноября 2024, 23:30 • Новости дня

    Путин рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС

    Россия и Индия развивают совместные проекты в сфере военно-технического сотрудничества

    Tекст: Максим Попов

    Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками, сообщил президент Владимир Путин в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, индийская армия активно использует российскую технику, что свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. «У нас развиваются отношения в сфере безопасности, в военно-технической области, посмотрите, сколько на вооружении индийской армии находится российской техники. Мы развиваемся здесь с высоким уровнем доверия, мы не просто продаем Индии наши вооружения, мы вместе занимаемся разработками», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Кроме того, Путин выразил благодарность премьер-министру Индии Нарендре Моди за его предложения по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул важность идей индийского руководства и отметил, что Россия с уважением и признательностью относится к предложениям Моди.

    «Мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства, прежде всего премьер-министра, который высказывает свои озабоченности по поводу конфликтов, в том числе на украинском направлении, и предлагает свои идеи по урегулированию. Мы не только благодарны за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения», – добавил президент.

    Ранее Владимир Путин заявил о возможности проведения совместных военных учений с КНДР.

    7 ноября 2024, 16:20 • Новости дня
    Стало известно о сотне раненых польских военных на границе с Белоруссией

    Более 100 польских военных получили травмы в конфликте с мигрантами на границе с Белоруссией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Более 100 польских военных пострадали в столкновениях с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией в начале 2024 года, сообщил министр обороны Польши.

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил в эфире радиостанции Radio Zet, что с начала 2024 года более 100 военных пострадали в результате стычек с мигрантами на границе с Белоруссией, передает ТАСС. Он подчеркнул, что большинство травм являются легкими, но есть случаи более серьезных повреждений.

    По словам министра, ситуация на границе остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз сообщил, что не сможет профинансировать проект «Восточный щит» Польши по укреплению границы с Россией и Белоруссией в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете. Ранее воздушный шар неизвестного происхождения разбился в Польше у границы с Белоруссией.

    Коментарии (9)
    7 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    Порошенко назвал пять «красных линий» для Зеленского и Трампа
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший президент Украины Петр Порошенко перечислил пять «красных линий», которые, как он считает, нельзя переступать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и избранному президенту США Дональду Трампу.

    В частности, Порошенко потребовал не делать уступок «по суверенитету» Украины, ее «территориальной целостности», а также не допускать сокращения вооруженных сил Украины. Кроме того, он заявил о необходимости поддерживать санкции против России. Порошенко заявил, что Украина должна быть принята в НАТО после выполнения страной определенных условий, пишет «Комсомольская правда».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев


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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    7 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    Система «Купол Донбасса» перехватила американский беспилотник
    @ t.me/TRO_DPR

    Tекст: Дарья Григоренко

    Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» предотвратила атаку на Старобешевскую ТЭС, перехватив американский беспилотник с фугасной боевой частью весом 15 кг, нацеленный на этот важный объект энергопромышленности, сообщил штаб обороны республики.

    В сообщении говорится, что американский беспилотник был вооружен фугасной боевой частью весом 15 кг и нацелен на Старобешевскую тепловую электростанцию, которая питает центральные и южные районы региона, передает РИА «Новости».

    В результате инцидента, по информации штаба, жертв среди населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать. Специалисты УФСБ России по Донецкой народной республике провели рентгенографическое исследование устройства и выявили средства инициирования боевого заряда.

    Для обезвреживания взрывного устройства использовался мобильный робототехнический комплекс, который деактивировал исполнительный механизм без каких-либо негативных последствий. Данный инцидент подчеркивает необходимость усиления мер безопасности в стратегически важных регионах.

    В понедельник ВСУ за сутки совершили 24 атаки на населенные пункты ДНР, выпустив 80 боеприпасов, что привело к ранениям трех человек и повреждению нескольких домов.

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    7 ноября 2024, 03:24 • Новости дня
    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины

    Вице-канцлер Германии Хабек обвинил главу минфина Линднера в распаде коалиции из-за отказа увеличить помощь Украине

    Распад коалиции в Германии связали с финансированием Украины
    @ M. Popow/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Коалиционное правительство Германии распалось из-за отказа главы минфина Кристиана Линднера согласовать дополнительные средства для Украины в бюджете на 2025 год, заявил вице-канцлер и министр экономики страны Роберт Хабек.

    Хабек подчеркнул, что «закрыть брешь в бюджете не удалось», несмотря на наличие различных предложений «на столе». «На столе лежали различные варианты, и самый большой из них, вероятно, заключался в том, чтобы оказать Украине дальнейшую поддержку. Это было бы правильным ответом в начале дня на избрание Дональда Трампа», – приводит слова Хабека РИА «Новости».

    Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он.

    Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о распаде правящей коалиции и намерении запросить вотум доверия у Бундестага, что может привести к досрочным выборам в марте. Также он обратился к президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру с просьбой об отставке Линднера.

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    7 ноября 2024, 12:10 • Новости дня
    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе

    Politico: Трамп рассматривает Рубио, Хагерти и Гренелла на пост госсекретаря США

    Названы кандидаты на пост госсекретаря США при Трампе
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Избранный американский президент Дональд Трамп рассматривает сенаторов Марко Рубио и Билла Хагерти, а также экс-посла в Германии Ричарда Гренелла на должность госсекретаря США, пишет Politico.

    По данным издания, Трамп рассматривает на должность госсекретаря Рубио, Хагерти и Гренелла, передает ТАСС.

    По данным источника, сенатор от Арканзаса Том Коттон может занять пост министра обороны. Среди потенциальных кандидатов на ключевые должности в администрации Трампа также названы журналист Такер Карлсон и предприниматель Илон Маск.

    В то же время газета The Washington Post сообщает, что сенаторы Майк Ли и Эрик Шмитт рассматриваются Трампом на пост главы Минюста. Экс-директор Национальной разведки Джон Рэтклифф также числится среди претендентов на эту должность.

    Тем временем советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине. В частности, предложено создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях.

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    7 ноября 2024, 13:06 • Новости дня
    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»

    Политолог Рар связал распад правящей коалиции Германии с победой Трампа

    Рар: Правящую коалицию Германии расколол «предатель Украины»
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти ФРГ ради поддержки Киева готовы печатать деньги и отменить действующий закон, запрещающий брать новые долговые обязательства. Но министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер Германии объявил о распаде правящей коалиции.

    «Евросоюз в целом и Германия в частности связывали процветание Европы и «спасение» демократии с победой Камалы Харрис, а она с треском проиграла. Сейчас в Брюсселе и Берлине паника. Об этом свидетельствует реакция в правительстве ФРГ», – отметил германский политолог Александр Рар. По его мнению, развал «светофорной» коалиции и победа Дональда Трампа – события напрямую связанные.

    «В первую очередь немцы испугались, что республиканец остановит войну разделом Украины. Для правительства Германии победа России в конфликте неприемлема, и Берлин полностью исключает такой вариант. Для немецких правящих элит военная и экономическая помощь Киеву безальтернативна», – подчеркнул эксперт.

    «Власти готовы печатать и печатать новые деньги, а также ради поддержки Украины отменить действующий закон, запрещающий Германии брать новые долговые обязательства», – уточнил собеседник. Рар объясняет: немецкие элиты боятся, что победа России укрепит геополитические позиции Москвы, а это якобы станет кошмаром, особенно для партии «Зеленых».

    На этом фоне министр финансов Германии Кристиан Линднер отказался давать согласие на запуск печатного денежного станка, что и спровоцировало скандал в Берлине, напомнил политолог. «Линднер твердо выступил за экономию денег и резкое сокращение затрат в бюджете, в том числе в военной сфере. Олаф Шольц и «Зеленые» теперь хотят представить его «предателем Украины», – добавил эксперт.

    По его прогнозам, в Германии самое позднее в январе состоятся выборы парламента и канцлера. «Шольц уйдет, а его место займет лидер ХДС Фридрих Мерц. Он в основном продолжит нынешний курс страны. Изменения коснутся миграционной политики и произойдет сокращение в социальной сфере», – считает политолог.

    Что касается Украины, то Мерц обещает поддерживать ее «до победы», продолжил он. «Проблемой станут США, которые точно изменят курс на украинском треке. Ведь в Вашингтоне, в отличие от ФРГ, умеют считать деньги и экономить, когда это нужно. Германия останется единственной страной, которая по чисто моральным соображениям будет продолжать поддерживать Киев оружием и деньгами», – заключил Рар.

    Ранее канцлер Германии уволил министра финансов Кристиана Линднера. «Я чувствую себя обязанным сделать этот шаг, чтобы предотвратить ущерб нашей стране. Нам нужно эффективное правительство, обладающее силой принимать необходимые решения для нашей страны», – заявил Олаф Шольц. Он обвинил Линднера в том, что тот «слишком часто не оправдывал его доверие» и «отвергал компромиссы». Он также раскритиковал лидера СвДП за большую озабоченность «выживанием своей партии».

    Увольнение произошло после нескольких недель споров по поводу экономического направления правительства. Линднер предложил провести в январе досрочные выборы в качестве одного из вариантов выхода из кризиса, но канцлер отверг это предложение.

    Позже вице-канцлер Германии Роберт Хабек объявил о распаде правящей коалиции. Он обвинил Линднера в отказе увеличить помощь Киеву. Хабек также отметил, что Германия должна сыграть особую роль в поддержании «мира и свободы» в Европе, и подчеркнул, что борьба на Украине якобы идет именно за эти ценности. «Правильным ответом было бы «больше» (помощи Украине)», – сказал он. Он выразил сожаление, что партия Линднера – Свободная демократическая партия Германии – «не была готова воспользоваться возможностями».

    В свою очередь Линднер заявил, что Шольц изначально был нацелен не на «жизнеспособное для всех» соглашение, а на «продуманный распад коалиции». Он обвинил бывших партнеров по коалиции – социал-демократов и «Зеленых» – в том, что они не приняли его предложения по улучшению экономической ситуации в Германии в качестве основы для консультаций.

    Как полагает Линднер, Шольц долго не понимал, что Германии необходимо новое экономическое пробуждение, канцлер «долгое время упрощал экономические проблемы граждан», выдвигая «слабые» и «неамбициозные» контрпредложения. «В конечном итоге Шольц потребовал приостановить действие правила так называемого долгового тормоза», – признался Линднер.

    Он подчеркнул, что «долговой тормоз» прописан в «Основным законе», поэтому Линднер «не мог согласиться на это», согласие стало бы нарушением присяги. «Именно поэтому канцлер прекратил сотрудничество со мной и СвДП на заседании коалиционного комитета сегодня вечером», – сказал он.

    В партии Линднера сообщили, что их министры полностью выходят из состава правящей коалиции. В правительстве Германии представители СвДП занимали четыре поста: министра финансов, министра юстиции, министра научных исследований и образования, а также министра транспорта.

    Напомним, о том, что «светофорная» коалиция в ФРГ стоит на грани распада, сообщалось в конце октября. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто претендует на победу в случае проведения досрочных выборов в Бундестаг и что это будет означать для кризиса на Украине.

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    7 ноября 2024, 09:25 • Новости дня
    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    The Wall Street Journal: Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине

    Советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Советники Трампа предложили создать демилитаризованную зону длиной 1,3 тыс. км по линии фронта и исключить участие США в миротворческих миссиях, пишет The Wall Street Journal.

    По данным газеты, команда Трампа предлагает не отправлять миротворческие силы США и создать демилитаризованную зону, которая будет простираться на 1,3 тыс. км по нынешней линии фронта, передает ТАСС.

    Члены команды также заявляют, что поставка оружия на Украину должна осуществляться европейскими странами, а не Соединенными Штатами.

    «Заставляйте поляков, немцев, англичан и французов заниматься этим», – передает WSJ слова одного из советников.

    Кроме того, в обмен на гарантии безопасности Украина должна согласиться не вступать в НАТО в течение ближайших 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победивший в президентской гонке в США Трамп неоднократно заявлял о том, что будь он у власти, то при нем не произошло бы украинского конфликта. Республиканец обещал в случае возвращения в Белый дом закончить конфликт на Украине до своего официального вступления в должность.


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    7 ноября 2024, 11:23 • Новости дня
    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах

    Песков опроверг публикации о том, что Путин «через знакомых» поздравил Трампа

    Кремль: Путин не поздравил Трампа с победой на выборах
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы поздравил Дональда Трампа через посредников.

    Песков в комментарии RTVI заявил, что сообщения о том, что Путин якобы поздравил Трампа, являются «недостоверной информацией», передает ТАСС.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



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    38 комментариев

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что Путин якобы передал поздравления Трампу «через знакомых».

    Накануне Песков заявил, что президент России Владимир Путин не собирается поздравлять Дональда Трампа с победой на выборах из-за недружественной политики США.

    Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт к диалогу с США, но Кремль ожидает конкретных действий от Дональда Трампа.

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    7 ноября 2024, 17:12 • Новости дня
    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине

    Зеленский заявил, что Трамп не раскрыл план завершения конфликта на Украине

    Трамп не раскрыл Зеленскому план завершения конфликта на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что во время недавнего разговора с победившим на выборах лидером США республиканцем Дональдом Трампом, последний не озвучил свое видение завершения конфликта на Украине.

    В Telegram-канале «Политика страны» говорится, что разговор состоялся накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште. «Вчера я говорил с президентом Трампом, как и многие из вас. Это был хороший, продуктивный разговор. Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее», – сказал Зеленский, выступая на саммите.

    В своем выступлении Зеленский вновь подчеркнул, что мир не может быть достигнут за счет уступки Украиной своих территорий. Он также отметил необходимость увеличения поставок оружия Западом, усиления санкций и передачи Киеву российских активов. Президент Украины считает важным придерживаться формата дипломатии, реализуемого в рамках «саммита мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The Wall Street Journal сообщала, что советники Трампа начали обсуждать план урегулирования на Украине, предлагающий создание демилитаризованной зоны протяженностью 1,3 тыс. км по линии фронта и исключение участия США в миротворческих миссиях, в то время как в Совфеде заявили, что Россия не обязана следовать американским инициативам и навязывание условий неприемлемо, а позже советник Зеленского Дмитрий Литвин опроверг статью WSJ о планах Трампа по созданию демилитаризованной зоны на Украине.

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    7 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Гарика Сукачева лишили водительских прав

    Гарика Сукачева лишили водительских прав на полтора года за отказ от медосвидетельствования

    Гарика Сукачева лишили водительских прав
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мировой судебный участок Мещанского района Москвы вынес решение лишить музыканта Гарика Сукачева водительских прав на полтора года за отказ пройти медицинское освидетельствование, сообщили в пресс-службе суда.

    Отмечается, что суд назначил ему административное наказание, включающее штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок один год и шесть месяцев. Пресс-служба суда подтвердила эту информацию, отметив, что решение было обжаловано, передает РИА «Новости».

    После рассмотрения апелляции Мещанский суд Москвы не обнаружил нарушений в вынесенном решении, оно вступило в законную силу. Таким образом, наказание, назначенное мировым судом, осталось в силе.

    Ранее сообщалось, что компания «Диафильм», принадлежащая Дмитрию Харатьяну и Гарику Сукачеву, столкнулась с блокировкой счетов из-за отсутствия отчетных документов и убытков в 2022 году на сумму 461 тыс. рублей. В сентябре режиссера Сарика Андреасяна лишили водительских прав за вождение автомобиля в состоянии опьянения.

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    7 ноября 2024, 14:14 • Новости дня
    Захарова назвала Германию «банановой республикой»

    Захарова обвинила Германию в зависимости от США и назвала ее «банановой республикой»

    Захарова назвала Германию «банановой республикой»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала политическую систему Германии, назвав ее «банановой республикой» из-за зависимости от США и потери российского газа.

    Мария Захарова заявила, что развал правительственной коалиции в Германии обнажил главную проблему ее политической системы. По ее словам, современная Германия является классической «банановой республикой», подчеркивая, что термин впервые был использован американским писателем О. Генри в 1904 году, передает ТАСС.

    Захарова отметила, что Германия стала единственным государством, которое меняет свое правительство в зависимости от итогов выборов в США в тот же день.

    Она также обвинила Берлин в неспособности сохранить жизненно важные для граждан и промышленности страны поставки российского газа, что, по ее мнению, сказалось на экономическом росте. Немецкое правительство, как считает Захарова, не удержало компании и производства от эмиграции в США, проявляя полную зависимость от Вашингтона.

    Кроме того, Захарова подчеркнула, что в Берлине больше не пытаются скрывать зависимость немецкого правительства и роль «наместников» американских неолибералов в Европейском союзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз потребовал от канцлера Олафа Шольца вынести на обсуждение в Бундестаге вотум доверия правительству, так как коалиция «Светофор» больше не обладает большинством в парламенте.

    При этом было объявлено, что важнейший советник канцлера Олафа Шольца Йорг Кукис будет назначен министром финансов Германии.

    Политолог Александр Рар отметил, что немецкие власти ради поддержки Киева готовы печатать деньги, однако министр финансов Кристиан Линднер отказался от запуска печатного станка.

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    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

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    7 ноября 2024, 08:33 • Новости дня
    Спецназ Росгвардии уничтожил пехоту ВСУ в Курской области

    Бойцы Росгвардии с помощью дрона ликвидировали группу ВСУ в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Курской области бойцы спецназа Росгвардии нейтрализовали группу пехоты ВСУ, возвращавшуюся с задания, используя дрон-камикадзе.

    Бойцы спецназа Росгвардии провели успешную операцию по уничтожению группы пехоты ВСУ в Курской области, передает ТАСС. Военнослужащие ВСУ возвращались с задания. В пресс-службе ведомства сообщили, что артиллерийский удар был нанесен по пункту временной дислокации противника, а для уничтожения группы пехоты был использован дрон-камикадзе.

    Операция проходила в условиях повышенной боевой готовности, что позволило российским спецназовцам провести атаку с минимальными потерями. Применение дрона-камикадзе стало ключевым элементом успешного выполнения задачи. Специалисты заявляют, что такие беспилотные аппараты способствуют повышению эффективности боевых действий и снижают риск для жизни военнослужащих.

    Использование беспилотных технологий становится все более актуальным в современных военных конфликтах.

    Ранее военнослужащие Росгвардии в Курской области использовали беспилотник для уничтожения БМП M2 Bradley украинской армии. Кроме того, спецназ Росгвардии ликвидировал позицию операторов БПЛА ВСУ, что привело к уничтожению маскированного транспортного средства и возгоранию боекомплекта.

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    7 ноября 2024, 02:53 • Новости дня
    Власти Украины разрешили сотрудникам военкоматов взламывать квартиры

    Депутат Рады Дмитрук сообщил о разрешении сотрудникам военкоматов взламывать квартиры при поиске призывников на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине власти разрешили сотрудникам военкоматов «ломать двери» в квартирах мужчин призывного возраста, чтобы забрать их для мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    «Друзья, у нас беда продолжается, зеленый террор крепчает… Готовятся квартирные обходы!» – приводит слова Дмитрука РИА «Новости».

    По его словам, сотрудникам военкоматов разрешено «проникновение в частную собственность – квартиры, дома, бизнес, предприятия, неважно». «Заходить будут везде, где смогут!» – заявил он, подчеркнув, что «ломать двери разрешено».

    Дмитрук отметил, что данное решение позволит сотрудникам военкоматов обходить все препятствия и игнорировать наличие в жилье детей, инвалидов или пенсионеров. Он добавил: «Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несмотря на ужесточение мобилизации и массовые облавы в развлекательных заведениях на Украине, число мобилизованных в ВСУ граждан сократилось.

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    7 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    В Киеве произошел пожар после взрывов

    Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в нежилом здании после взрывов

    Tекст: Вера Басилая

    В результате утренних взрывов в Киеве начался пожар в нежилом здании Соломенского района, сообщил мэр города Виталий Кличко.

    Кличко сообщил, что возгорание произошло в нежилом помещении в Соломенском районе города. Он отметил, что экстренные службы уже направлены на место происшествия, передает РИА «Новости».

    По словам начальника киевской городской военной администрации Сергея Попко, взрывы связаны с работой украинской ПВО. Пожар, по его словам, возник на территории предприятия около складской постройки общей площадью 600 кв. метров.

    Украинские СМИ также сообщили о новых взрывах в Киеве. Воздушная тревога в городе и ряде других областей Украины продолжается уже более семи часов, включая Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, передает ТАСС.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, поразившая места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    Украинские СМИ сообщали, что утром в четверг в Киеве и Одессе, а также еще в нескольких регионах Украины произошли взрывы.

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