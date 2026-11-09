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На Украине зафиксировали 219 повреждений энергообъектов за неделю
Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов заявил, что за минувшую неделю в стране зафиксировали 219 инцидентов, приведших к повреждению и уничтожению объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.
За неделю с 2 по 8 ноября на территории страны выявили сотни происшествий, повлекших за собой существенный урон для местной инфраструктуры, передает ТАСС со ссылкой на министерство энергетики Украины.
«Всего зафиксировано 219 инцидентов, которые привели к повреждению и уничтожению объектов энергетической и нефтегазовой инфраструктуры», – сказал Некрасов на специальном брифинге.
Первый замминистра также обратил внимание на последствия полученного урона. В результате повреждений в большинстве областей Украины начали действовать строгие графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленных предприятий введены жесткие графики ограничения доступной мощности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны России сообщило о поражении объектов украинской энергетики.
В воскресенье российские военные нанесли удары по работающей в интересах вооруженных сил Украины инфраструктуре.
В прошлом месяце глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о повреждении более 170 важных энергетических объектов страны.