В Сумах на севере Украины прогремел взрыв

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что в городе объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду взрывы во время действия режима предупреждения об угрозе с воздуха прозвучали в украинском городе Сумы.

В сентябре взрывы на фоне воздушной тревоги также произошли в городе Сумы на севере Украины.

В августе украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах.