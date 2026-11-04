По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.3 комментария
В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В украинских Сумах прогремели взрывы во время тревоги
В украинском городе Сумы прозвучали взрывы во время действия режима предупреждения об угрозе с воздуха.
В Сумах на фоне объявленной воздушной тревоги раздались взрывы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило об ударах российских беспилотников «Герань» по четырем локомотивам в Сумах, Днепропетровске и Харьковской области.
В Киеве и нескольких других городах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.