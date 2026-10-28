Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Предсказавшая крах ВСУ экстрасенс попала в базу «Миротворца»
Российская экстрасенс Аделина Панина внесена в базу украинского «Миротворца»
Российская экстрасенс и эзотерик Аделина Панина, известная как Аделина BlackMoon, внесена в базу украинского сайта «Миротворец» из-за предсказания о провале Вооруженных сил Украины на фронте.
Сайт обвиняет ее в поддержке России, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РИА «Новости». Поводом для внесения в базу стали видения экстрасенса в августе 2024 года.
«ВС России займут стратегически выгодные позиции на фронте, после чего у Украины все рухнет, словно карточный домик», – сообщила тогда Панина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский актер Павел Гайдученко и участник команды КВН «Уездный город» Александр Журин были внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за обращение к бойцам батальона «Южноуралец».
Во вторник базу данных портала пополнила депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова.
В понедельник в список скандального ресурса включили съемочную группу фильма «Алдан».