Российская экстрасенс Аделина Панина внесена в базу украинского «Миротворца»

Tекст: Ольга Иванова

Сайт обвиняет ее в поддержке России, а также в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, передает РИА «Новости». Поводом для внесения в базу стали видения экстрасенса в августе 2024 года.

«ВС России займут стратегически выгодные позиции на фронте, после чего у Украины все рухнет, словно карточный домик», – сообщила тогда Панина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский актер Павел Гайдученко и участник команды КВН «Уездный город» Александр Журин были внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за обращение к бойцам батальона «Южноуралец».

Во вторник базу данных портала пополнила депутат Европейского парламента от Словакии Юдита Лашшакова.

В понедельник в список скандального ресурса включили съемочную группу фильма «Алдан».