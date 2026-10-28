Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Актер Гайдученко и чемпион КВН Журин попали в базу «Миротворца»
Российский актер Павел Гайдученко и участник команды КВН «Уездный город» Александр Журин внесены в базу украинского сайта «Миротворец» за обращение к бойцам батальона «Южноуралец».
Гайдученко и Журин попали в список за поддержку России и якобы покушение на территориальную целостность Украины, передает РИА «Новости».
Поводом стало записанное в феврале 2025 года обращение к батальону «Южноуралец». Вместе с ними в записи участвовала Ольга Бузова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в базу скандального украинского сайта «Миротворец» внесли съемочную группу фильма «Алдан», включая режиссера Дмитрия Кольцова и генерального продюсера Данилу Куликова.
На прошлой неделе список пополнил почетный куратор Института Русской политической культуры и предводитель Российского дворянского собрания Михаил Лермонтов.
Днем ранее в базу попал основатель одного из российских аниме-сообществ Федор Ратников.