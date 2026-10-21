Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Уиткофф выразил надежду, что переговоры с Путиным станут шагом к урегулированию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на продвижение мирного процесса в ходе переговоров в Петербурге.
Американский дипломат отметил важность диалога для разрешения кризиса, передает РИА «Новости».
«Я надеюсь, что сегодня станет еще одним шагом вперед в мирном процессе и обсуждении того, как мы разрешим конфликт на Украине», – отметил Уиткофф в начале встречи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине.
Путин спросил спецпосланника США об итогах переговоров в Норвегии.
Ушаков сообщил, что обсуждение украинского конфликта будет частью повестки встречи Путина и Уиткоффа.