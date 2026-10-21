Уиткофф выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров по Украине

Уиткофф предложил Путину возобновить переговоры в формате Россия – США – Украина

Tекст: Вера Басилая

«Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования», – цитирует Уиткоффа РИА «Новости».

По словам спецпосланника президента США, в переговорах могли бы участвовать представители технических групп специалистов для детального обсуждения вопросов.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть экономические инициативы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но не пойдет ради них на политические уступки.

Президент Владимир Путин начал встречу со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Петербурге.

Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Петербурге заявил, что завершившиеся в Норвегии переговоры оказались продуктивными.

Президент России поблагодарил Дональда Трампа за внимание к урегулированию на Украине.