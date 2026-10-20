Лавров заявил об отказе России от политических уступок США

  • Новость часаЧекунков: Обновленная арктическая стратегия ЕС повышает риски конфронтации
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    Европе для соперничества с Россией потребовались ледоколы
    Суд Норвегии конфисковал пять объектов недвижимости России по иску «Нафтогаза»
    Каллас: США толкают Украину к капитуляции уже почти два года
    Популярный у российских туристов в Турции сервис прекратит работу
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    Президент Финляндии раскрыл темы переговоров с Украиной в Осло
    Лавров: Запад уже никогда не будет «заказывать музыку»
    МИД назвал условия возвращения отношений с Японией в нормальное русло
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    24 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    15 комментариев
    20 октября 2026, 20:03 • Новости дня

    Лавров заявил об отказе России от политических уступок США

    Лавров: Россия изучит предложения Уиткоффа и Кушнера, но не пойдет на уступки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова рассмотреть экономические инициативы спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, но не пойдет ради них на политические уступки.

    По словам Лаврова, российская сторона изучит предложения американских представителей, однако не намерена уступать Вашингтону в политических вопросах, передает РИА «Новости».

    «Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приезжали и пытались нам что-то «организовать». Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас «вывезет» во всех мировых делах», – заявил глава МИД.

    По словам министра, в американской политической традиции новые лидеры не связаны решениями предшественников. Лавров предположил, что в дальнейшем Вашингтон будет использовать эту возможность для попыток торговаться с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Уиткофф и Кушнер запланировали переговоры по Украине с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    В пятницу американские политики уговаривали его прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг Лавров назвал позицию Киева по дизельной сделке вызовом Трампу.

    20 октября 2026, 10:10 • Новости дня
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    Медведев: Отношения России и США испорчены на десятилетия вперед
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отношения Москвы и Вашингтона останутся испорченными на долгие годы, несмотря на временный отказ американского президента Дональда Трампа от новых ограничений, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», – указал Медведев в Max.

    Он отметил, что принятый в США акт является системным русофобским документом, рассчитанным на долгое время. По его мнению, закон представляет собой незаконное ущемление прав граждан России.

    «Этот закон абсолютно противоправен с точки зрения основ международной жизни и представляет собой незаконное ущемление прав России и российских граждан, которое может быть квалифицировано даже как акт геноцида (особо тяжкого преступления)», – подчеркнул Медведев.

    Политик подчеркнул, что решения о заморозке применения отдельных частей документа превратятся в попытки долгосрочного шантажа со стороны Вашингтона, а история с санкциями переживет не одно поколение.

    «Какие выводы из этого? Очень простые. Надо признать, что отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками.

    И второе. Хрен с ним, с этим законом и поблажками америкосов. А санкции… Как говорил старик Ницше, «Was mich nicht umbringt, macht mich starker («То, что не убивает нас, делает сильнее» – Прим. ВЗГЛЯД)», – заключил Медведев.

    В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заморозил предусмотренные «законом Грэма» санкции.

    В понедельник США объяснили отмену санкций против Москвы потребностями Индии.

    Британия не поддержала отказ американского лидера от антироссийских ограничений.

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    20 октября 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула

    Кореевед Ким Ен Ун: Курс Сеула в отношениях с Москвой диктует Вашингтон

    Эксперт оценил перспективы стабилизации отношений Москвы и Сеула
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В международной повестке появились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия Москвы и Сеула. Речь идет о транзите по Севморпути, а также возможной корректировке санкционной линии на фоне политики администрации Дональда Трампа. Однако кореевед Ким Ен Ун в разговоре с газетой ВЗГЛЯД призвал не переоценивать эти факторы.

    «Южная Корея ввела в общей сложности порядка 1,5 тыс. санкционных мер. Связи Москвы и Сеула сейчас носят ограниченный характер», – напомнил Ким Ен Ун, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН.

    При этом считается, что в последнее время наметились отдельные предпосылки для прагматичного взаимодействия между двумя странами, и связаны они с изменениями в международной повестке. Однако политолог призывает не переоценивать эти факторы.

    Первая предпосылка – спор между Южной Кореей и Украиной о разглашении информации о передаче северокорейских пленных. Скандал развивается на фоне заявлений Дональда Трампа о необходимости смены украинского руководства. Как отметил Ким, Сеул уже отозвал южнокорейского посла с Украины, а теперь сокращает численность сотрудников дипломатической миссии.

    «Дело не только в споре между Сеулом и Киевом, но и в непростой ситуации в украинской столице, где наблюдаются проблемы, в частности, с электроснабжением», – уточнил собеседник. По его мнению, разногласия Южной Кореи и Украины вовсе не означают, что Сеул станет выстраивать более тесные отношения с Россией. Многое будет зависеть от позиции Вашингтона.

    «Южная Корея экономически, финансово и технологически зависит от США, что напрямую влияет на ее внешнеполитический курс. По сути, страна действует в рамках общей американской парадигмы, и в обозримой перспективе выйти из этой логики ей будет крайне сложно. Другими словами, Сеул вряд ли станет предпринимать шаги, выходящие за пределы допустимого с точки зрения Вашингтона», – пояснил эксперт.

    Вторая предпосылка – смягчение Штатами санкций в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Однако, как полагает Ким, южнокорейские власти едва ли последуют аналогичному пути. Такой сценарий остается возможным лишь при условии, что антисанкционная линия администрации Трампа будет последовательно продолжена. «Южная Корея не пойдет на отмену или смягчение ранее введенных ограничений, пока не последует соответствующих сигналов из Белого дома», – считает собеседник.

    Третья предпосылка – южнокорейский контейнеровоз совершил круговой рейс по Северному морскому пути (СМП), и власти рассматривают возможность регулярного сообщения по этому маршруту. «Для Сеула СМП представляет значительный интерес: он позволяет сократить время следования судов из Южной Кореи в Европу почти на треть. Это дает ощутимый экономический эффект», – пояснил специалист. В то же время, оговорился он, страна опасается возможных вторичных санкций, поэтому суда не заходят в российские порты, а руководство прямо заявляет, что не будет вкладываться в инфраструктуру Севморпути.

    С другой стороны, Южной Корее не нравится сближение России и КНДР. «Северная Корея – естественный сосед и стратегический партнер РФ. Москва не станет портить отношения с Пхеньяном или ослаблять взаимодействие в угоду Сеулу», – рассуждает политолог. Таким образом, хотя в Россию и зачастили южнокорейские ученые, которые пытаются выяснить, как могут выстраиваться отношения Москвы и Сеула после окончания СВО, каких-то реальных подвижек ожидать не стоит.

    «Позиция России сформулирована предельно прагматично: страна не намерена инициативно обострять отношения с кем-либо и будет выстраивать взаимодействие соразмерно тому, как к ней относятся. Москва готова к развитию торговых связей, если у той же Южной Кореи есть соответствующая заинтересованность», – заключил Ким.

    Ранее замминистра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Москва фиксирует заявления властей Южной Кореи о желании нормализовать двусторонние отношения, однако Сеул связывает их полноценное восстановление с изменением геополитической ситуации и завершением конфликта на Украине. Он напомнил, что инициатором разрыва отношений выступила не Россия, а Южная Корея, присоединившаяся к антироссийским санкциям.

    На минувшей неделе южнокорейский президент Ли Чжэ Мен отмечал, что развитие отношений с Москвой является ключевым фактором для налаживания регулярного судоходства по Северному морскому пути (СМП). По его словам, Севморпуть сокращает расстояние и расходы при доставке грузов в Европу примерно на треть. В условиях нестабильности на Ближнем Востоке маршрут через Суэцкий канал становится сложнее, и СМП может стать альтернативой, добавил он.

    Ли Чжэ Мен назвал развитие судоходства по Северному морскому пути крайне важной задачей для национальных интересов Южной Кореи. Напомним, южнокорейский контейнеровоз PanStar Acro 11 октября завершил первый в истории страны коммерческий круговой рейс в Европу и обратно через Арктику. Правительство рассчитывает открыть регулярное сообщение к 2030 году, а к 2035 году увеличить вместимость судов.

    Параллельно наблюдается ухудшение отношений между Сеулом и Киевом. Причиной стало заявление Владимира Зеленского с трибуны Генассамблеи ООН, что власти Украины передали Южной Корее двух пленных военнослужащих из Северной Кореи. Южнокорейская сторона заявила, что Киев нарушил договоренности о конфиденциальности. В начале октября власти Южной Кореи отозвали своего посла на Украине, а 20 октября объявили о решении отозвать часть сотрудников посольства.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что непорядочность Киева сближает Сеул с Москвой.

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    20 октября 2026, 20:20 • Видео
    «Альтернатива для Германии» продолжает удивлять

    Руководство партии «Альтернатива для Германии» сделало несколько заявлений, на которые стоит обратить внимания. Обращать внимание на заявления канцлера Фридриха Мерца, напротив, не стоит.

    Комментарии (0)
    20 октября 2026, 02:15 • Новости дня
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    Вэнс призвал Украину прекратить удары по российским НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался признать Украину официальным союзником Вашингтона и подчеркнул, что Киев обязан прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, наносящие ущерб американской экономике.

    Как заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью информационному порталу 2WAY, Украина в определенном смысле является партнером, однако интересы двух стран время от времени расходятся, передает ТАСС.

    В частности, американский политик выразил категорическое несогласие с действиями украинских властей по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры.

    «Считаю ли я, что они должны наносить удары по российским объектам по производству дизеля, которые приводят к росту цен на энергоносители для американцев? Нет. Но очевидно, мы работаем с ними по некоторым другим вопросам. Мы продолжим работать с ними по некоторым вопросам, но, я думаю, они должны прекратить наносить удары по российской энергетике», – подчеркнул представитель Белого дома.

    Джей Ди Вэнс также отдельно указал на юридический статус взаимоотношений между государствами, добавив, что у Соединенных Штатов нет официального оборонного или союзнического альянса с Киевом.

    При этом в Вашингтоне напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее уже выступал с резкой критикой в адрес Владимира Зеленского из-за ударов по российским НПЗ.

    По словам американского лидера, украинское руководство серьезно дестабилизирует мировые дизельные рынки и вредит потребителям в самих США, игнорируя экономические последствия для своих партнеров.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине.

    Трамп подчеркнул, что отказ Владимира Зеленского от мирного урегулирования конфликта привел потерям в 1 млн человек на Украине.

    При этом американский президент заявил, что американская администрация высоко ценит позицию Москвы и Пекина в отношении Украины.

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    20 октября 2026, 21:14 • Новости дня
    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист Хелали объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»

    Американский журналист объяснил решение вступить в спецназ «Ахмат»
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский журналист Кристофер Хелали, ранее попросивший российское гражданство, пояснил, что принял решение подписать контракт со спецназом «Ахмат» из-за высокого профессионализма и духа братства в подразделении.

    «Я восхищался их профессионализмом, братством, дисциплиной и уважением к обеим религиям моей семьи – православному христианству и исламу», – сказал Хелали РИА «Новости».

    Журналист добавил, что еще в феврале планировал вступить в штурмовой отряд «Родня» Захара Прилепина, однако получил тяжелый перелом ноги и восстанавливался на протяжении шести месяцев. В сентябре он подал заявление о приеме в «Ахмат». Командир спецназа Апти Алаудинов подтвердил, что американец прошел необходимую подготовку.

    Хелали неоднократно посещал Россию, включая Донбасс и Курскую область. В июне на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить ему российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил о зачислении американского журналиста в свое подразделение.

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    20 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию

    Премьер Норвегии Стере: Спецпосланник США Уиткофф посетит Россию в среду

    Премьер Норвегии анонсировал визит Уиткоффа в Россию
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер Норвегии Йонас Гар Стере после переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Осло сообщил, что американский дипломат направляется в Россию.

    По словам Стере, Уиткофф отправится в Россию после встречи с украинской стороной в Норвегии, передает RT со ссылкой на Bloomberg. «Уиткофф полетит в среду в Петербург», – заявил премьер Норвегии.

    Он добавил, что прошедшие переговоры спецпосланника США с украинской делегацией состоялись в конструктивном ключе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Норвегии начались переговоры представителей США и Украины.

    В пятницу американские политики призывали Владимира Зеленского прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии информации о подготовке нового визита Стива Уиткоффа в Россию.

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    20 октября 2026, 05:27 • Новости дня
    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках

    Bloomberg: Украина заподозрила США в блокировке разведданных о российских атаках

    Украина заподозрила США в блокировке разведданных о ракетных атаках
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На Украине заподозрили, что администрация президента США Дональда Трампа намеренно блокирует передачу разведывательной информации, что позволяет ракетам достигать целей без предупреждения.

    Украинская сторона считает, что Вашингтон скрывает от нее информацию о ракетных ударах, позволяя снарядам поражать цели без своевременного включения систем оповещения, пишет Bloomberg.

    По мнению Киева, американская администрация первоначально ограничила обмен разведданными. В результате этого первая волна ракет смогла прорвать оборону в воскресенье. Позднее вечером Вашингтон восстановил работу системы раннего предупреждения для отражения второй волны атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Владимир Зеленский рассказал о предупреждении США прекратить передачу разведданных. Президент США Дональд Трамп отверг заявления о нарушении договоренностей с украинской стороной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о планах Вашингтона лишить Киев разведывательной информации.

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    20 октября 2026, 05:47 • Новости дня
    Спецпосланник США Уиткофф запланировал встречу с Путиным в Москве

    Reuters: Спецпосланник США Уиткофф отправится в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф намерен посетить Россию для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

    Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По данным журналистки агентства Эрин Банко, поездка в Москву запланирована на эту неделю. Она состоится после встреч Уиткоффа с украинской делегацией в Осло.

    В свою очередь, издание Axios отмечает, что встреча в Москве может пройти на следующей неделе. По информации источника, президент Украины Владимир Зеленский сообщил американским сенаторам о планах провести встречу с Уиткоффом и Джаредом Кушнером во вторник или среду в столице Норвегии, после чего американские представители могут отправиться в Москву.

    Напомним, 5 сентября в Кремле прошла трехчасовая встреча Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером.

    Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, в ходе нее российский лидер указал на необходимость устранения первопричин украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что из-за отказа от сделки Владимир Зеленский потерял миллион граждан.

    В воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    На прошлой неделе The New York Times сообщила о попытках американских представителей отговорить Киев от ударов по российским НПЗ.

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    20 октября 2026, 01:16 • Новости дня
    В МИД России оценили позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Китай всегда проявлял искреннюю заинтересованность в урегулировании украинского кризиса и по-прежнему придерживается этой позиции, однако Пекин продолжит настаивать на собственных ранее озвученных инициативах, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

    Как подчеркнул дипломат в интервью «Известиям», у китайской стороны есть свой комплекс предложений, который транслировался ранее, и КНР, вероятно, будет и дальше продвигать этот мирный план

    Руденко также прокомментировал гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

    По оценке замминистра, если подобные трехсторонние контакты на высшем уровне действительно состоятся, они могли бы послать важные направленные сигналы всему мировому сообществу относительно общего видения тремя ведущими державами тех или иных международных конфликтов, включая ситуацию вокруг Украины.

    Ранее возможность организации такой встречи признали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что Москва, Вашингтон и Пекин рассматривают подобный сценарий как теоретически возможный, однако конкретного понимания по срокам, организации и потенциальной повестке дня на данный момент нет.

    Со своей стороны американская администрация в лице госсекретаря США Марко Рубио подтвердила, что вариант проведения трехстороннего саммита сейчас обсуждается для реализации на полях предстоящего саммита АТЭС в Китае.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президента США Дональд Трамп во вторник заявил о готовности рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

    Трамп также подчеркнул, что темой возможной встречи с Путиным и Си Цзиньпином может быть сокращение ядерных вооружений. При этом американский президент высоко оценил позицию России и Китая по Украине

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    20 октября 2026, 15:06 • Новости дня
    Рябков сообщил об отправке США сигналов по вопросу стратегической стабильности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва адресует Вашингтону все необходимые сигналы по вопросу стратегической стабильности.

    Россия адресует Соединенным Штатам все необходимые сигналы по теме стратегической стабильности, передает РИА «Новости». Заместитель министра иностранных дел отметил, что позиция Москвы по данному вопросу хорошо известна Вашингтону.

    «Мы, естественно, адресуем американцам все необходимые сигналы в русле этой позиции, она им, американцам, очень хорошо известна», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Рябков заявил об отсутствии диалога России и США по контролю над вооружениями.

    Рубио указал на необходимость переговоров России, США и Китая.

    В воскресенье спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев призвал Москву и Вашингтон к совместной работе ради мировой стабильности.

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    20 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Американский журналист Хелали зачислен в спецназ «Ахмат»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали стал первым американским гражданином и представителем западных стран, зачисленным в спецназ «Ахмат».

    «Для меня большая честь, что я успешно прошел все квалификационные испытания и был принят в элитное подразделение спецназа «Ахмат» Министерства обороны РФ, став первым американцем и первым представителем западных стран, зачисленным в этот отряд», – цитирует журналиста ТАСС.

    Он пояснил, что подписал контракт с Минобороны и прошел интенсивную военную подготовку. Курс включал ведение позиционного боя, разведку, тактическую медицину и работу со взрывчатыми веществами.

    Журналист также отметил, что остается американским выборным должностным лицом, вступив при этом в ряды иностранных вооруженных сил. Он поблагодарил президента Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова, министра обороны Андрея Белоусова и командира «Ахмата» Апты Алаудинова.

    Ранее Алаудинов сообщил, что Хелали заключил контракт со спецназом «Ахмат» и служит в Вооруженных силах России. Летом журналист запрашивал российское гражданство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе спецназ «Ахмат» уничтожил две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области. В феврале связист подразделения рассказал о гибели членов своей семьи на СВО.

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    20 октября 2026, 14:31 • Новости дня
    Рубио указал на необходимость диалога России, США и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав – России, Соединенных Штатов и Китая – необходимо вести диалог друг с другом.

    Американский госсекретарь прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

    «Нет причин удивляться, что лидерам трех наиболее могущественных ядерных держав мира необходимо разговаривать друг с другом. <…> Это – возможность, и президент [Трамп] показал свою готовность к тому, чтобы США, Россия и Китай на уровне лидеров провели предметный разговор, например, по вопросу контроля над вооружениями. Для мира это было бы очень позитивным делом», – заявил Рубио.

    Отмечается, что госсекретарь США общался с журналистами во время своего визита в Индию. Трансляцию беседы вел американский телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о готовности к встрече с российским и китайским лидерами.

    Он назвал денуклеаризацию главной темой возможных переговоров.

    На прошлой неделе Кремль не подтвердил встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

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    20 октября 2026, 16:16 • Новости дня
    МИД заявил о позитивных перспективах энергетического сотрудничества России и США

    Рябков: У США и России неплохие перспективы энергосотрудничества

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о наличии неплохих перспектив для энергетического взаимодействия Москвы и Вашингтона.

    Перспективы энергетического сотрудничества России и США выглядят позитивно, заявил Рябков. «Если вы обратили внимание, в отношении поставок российской соляры на мировые рынки речь идет не только о конкретном временном диапазоне. Но период, который мы готовы использовать для таких поставок, он выходит за рубеж 2026-2027 годов», – цитирует замглавы МИД РИА «Новости».

    По его словам, профильный блок, занимающийся энергетикой и поставками на внешние рынки, во взаимодействии с внешнеполитическим ведомством сейчас сопоставляет российские возможности со сроками, установленными в соответствующих распорядительных документах США. Дипломат подчеркнул, что в этой сфере есть неплохие перспективы, которые Москва намерена реализовывать.

    Ранее во вторник Рябков сообщил, что российские и американские профильные ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных. Также он отметил, что Москва приветствует желание США содействовать урегулированию на Украине, и заявил, что Москва адресует Вашингтону все необходимые сигналы по вопросу стратегической стабильности.


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    20 октября 2026, 15:24 • Новости дня
    МИД подтвердил диалог спецслужб России и США об освобождении заключенных

    Рябков: Спецслужбы России и США ведут диалог об освобождении заключенных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские и американские профильные ведомства ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, спецслужбы России и США ведут диалог по вопросу освобождения заключенных, передает РИА «Новости». «По каналам спецслужб диалог по всем этим вопросам идет. Мы видели то, что президент (США Дональд) Трамп публично озвучил. Фамилия на слуху, конечно, но мне нечего сообщить на эту тему», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении задержанного в России американца.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что спецслужбы двух стран продолжают контакты по обмену заключенными.

    До этого Рябков допустил возможность новых обменов.

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    20 октября 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков выразил надежду на доклад переговорщиков США после встреч в Осло

    Песков рассказал об ожидании доклада посланников США после встречи с Зеленским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассчитывают на скорый доклад американских переговорщиков президенту Владимиру Путину о результатах их встреч с представителями Украины и Европы.

    В Москве ожидают, что американские переговорщики доложат президенту Владимиру Путину об итогах своих контактов с украинской и европейской сторонами, передает РИА «Новости».

    «Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, и американские переговорщики, господин Уиткофф, смогут проинформировать президента Путина о своих контактах и с украинцами, и с европейцами», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник США Стивен Уиткофф запланировал встречу с Владимиром Путиным в Москве.

    Американские переговорщики также договорились о проведении переговоров с Владимиром Зеленским в Норвегии.

    В понедельник Дональд Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки.

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    20 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Рябков: Москва приветствует желание США содействовать урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона приветствует стремление Соединенных Штатов оказать содействие в урегулировании ситуации на Украине, сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    «То, что администрация США стремится серьезно содействовать урегулированию – это тоже факт, вот это мы приветствуем», – приводит РИА «Новости» слова Рябкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американский лидер Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки. Трамп обвинил его в нежелании способствовать мирному урегулированию.

    Госсекретарь США Марко Рубио признал сложность переговорного процесса по Украине.

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