NYT: Вэнс, Кушнер и Уиткофф уговаривали Зеленского прекратить бить по НПЗ

NYT: Переговорщики уговаривали Зеленского прекратить атаки на НПЗ

Tекст: Катерина Туманова

«Летом, по мере роста цен на топливо и приближения промежуточных выборов, Трамп и его администрация все больше беспокоились о влиянии войны на стоимость энергоносителей. Вице-президент Джей Ди Вэнс позвонил Зеленскому 31 июля, и, по данным администрации президента Украины, они «обсудили последствия войны России для мировых рынков», – пишет New York Times (NYT).

По словам источника, знакомого с этими разговорами, в последние месяцы главные посланники Трампа по вопросам войны на Украине, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также вице-президент Вэнс, просили Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

13 сентября Трамп заявил: «Зеленский должен сделать одно: он должен прекратить громить запасы дизельного топлива в России».

В интервью The Financial Times Зеленский сказал, что Украина приостановила атаки на нефтеперерабатывающие заводы России на три дня, как просил Трамп, но теперь возобновляет их.

Он раскритиковал американского президента за заключение сделок с президентом России Владимиром Путиным, за прекращение передачи разведданных, что вызвало у сторонников Киева некоторые опасения.

Дочь бывшего спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, Меган Моббс, чья благотворительная организация оказывает гуманитарную помощь Украине, заявила NYT, что сомневается в эффективности нападок Трампа на Зеленского, так как это вряд ли повлияют на отношение американцев к Украине.

Однако, добавила она, критика Зеленского может повлиять на Трампа.

«Я не знаю, на что он рассчитывает, усиливая давление. На мой взгляд, это ничем хорошим не закончится, учитывая все, что нам известно о психологии президента», – резюмировала она.