Украина пытается закрыть небо учебными самолетами из Чехии

Tекст: Андрей Резчиков

Чехия допустила поставку ВСУ 16 новейших учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox. Об этом заявил глава Минпромторга республики Карел Гавличек в ходе визита в Киев. Ранее была согласована поставка четырех бортов, а в ходе ноябрьских переговоров с премьер-министром Украины Сергеем Корецким стороны достигли предварительной договоренности о передаче еще 12 машин.

Официальные контракты на дополнительную партию пока не подписаны. Таким образом, если суммировать обсуждаемые и дополнительные запросы, Украина хотела бы иметь парк из 30 самолетов. Первые машины ожидаются к передаче после того, как украинские летчики и техники завершат курс обучения во Франции. Мощности чешского завода Aero Vodochody позволяют выпускать около 12 таких машин в год с возможностью расширения производства до 18 единиц.

Оплата этих самолетов для Украины устроена не как прямая закупка за счет чешского бюджета, а как международная финансовая схема, где Прага выступает организатором и лоббистом. По словам министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки, деньги на первую партию из четырех L-39 Skyfox уже обеспечены.

Для оплаты оставшихся 12 машин Чехия и Украина в конце июля обратились к 12 странам-партнерам – Австралии, Канаде и десяти европейским государствам – с просьбой профинансировать закупку. Общая стоимость сделки на 16 самолетов оценивается в шесть-восемь миллиардов чешских крон (примерно 272–363 млн долларов).

Летом прошлого года Чехия уже передала Украине 10 легкомоторных учебно-тренировочных самолетов Alto NG для базовой подготовки летчиков. Отмечается, что интерес Украины к Skyfox объясняется возможностью использования их как учебно-тренировочных и боевых модификаций для перехвата ударных беспилотников.

Как пишет чешская пресса, изначально Киев запрашивал у Праги легкие штурмовики L-159 ALCA, о чем в январе упоминал президент Петр Павел. Однако правительство Андрея Бабиша заблокировало эту сделку, сославшись на потребности собственной армии и прекращение их производства. В качестве альтернативы чешский производитель Aero Vodochody предложил новые учебно-боевые L-39 Skyfox.

Напомним, речь идет о глубокой модернизации еще советского L-39 Albatros с облегченным планером, американским двигателем Williams FJ44-4M (вместо советского турбореактивного двигателя АИ-25ТЛ) и современной авионикой. Самолет с 1970-х годов был основной учебной машиной ВВС СССР и стран Варшавского договора.

За счет новых материалов ресурс планера вырос до 15 тыс. летных часов. Также самолет получил пять точек подвески под крылом и фюзеляжем, что позволяет L39 Skyfox нести до 1350 кг боевой нагрузки (ракеты, пушечные контейнеры или оптико-электронные станции). Серийное производство было развернуто в 2023-2024 годах, а само имя Skyfox («Небесный лис») ему официально присвоили в октябре 2024 года.

Эксперты скептически оценивают боевые возможности L-39 Skyfox.

Как отметил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов, отсутствие собственного бортового радара делает машину зависимой от наземного целеуказания и оптических контейнеров, что серьезно ограничивает ее применение ночью и в плохую погоду – эффективность падает при видимости менее 3-5 км. «Дальше ты безоружен получаешься. Это физиология, подготовка», – пояснил Попов.

Военный аналитик Виктор Литовкин обратил внимание на отсутствие прямой связи с локатором: по его словам, наведение с земли не гарантирует захват цели, особенно если речь идет о скоростных малоразмерных дронах. «Никто еще не показал на этих самолетах, как они перехватывают реактивные дроны… Обещать – это не значит жениться», – подчеркнул спикер.

По мнению генерал-майора, L-39 Skyfox может использоваться как учебно-тренировочная машина для переучивания летчиков, а днем и в простых метеоусловиях – как штурмовик или разведчик. Однако в системе ПВО его возможности крайне ограничены: работать по воздушным целям он способен лишь вдали от линии соприкосновения и вне зоны действия российских комплексов С-300/С-400. «Это жирная цель для российской системы ПВО», – считает генерал-майор. Литовкин также указал на проблемы с базированием:

аэродромы Украины находятся в сложном состоянии, а специалистов для обслуживания этих самолетов может не хватить.

По его словам, даже с более современными F-16 ситуация не изменилась, поэтому ожидать от L-39 высокой боевой эффективности не приходится. Относительно перехвата российских беспилотников оба спикера дали низкие оценки. Генерал-майор оценил вероятность поражения цели одним самолетом в 0,12-0,4 в зависимости от типа оружия, подчеркнув, что для гарантированного сбития требуется пуск двух ракет с интервалом. «Защита становится дуршлагом, а не сплошным зонтиком», – образно заметил Попов.

Литовкин отметил, что никто еще не продемонстрировал успешные перехваты реактивных дронов на этих машинах, и поставил под вопрос достаточность бортового оборудования. Что касается стоимости, то, по мнению генерал-майора, самолеты будут передаваться из запасов с минимальным остатком ресурса – это дешевле утилизации. Литовкин оценил стоимость одного борта примерно в 15-20 млн долларов в зависимости от комплектации, но отметил, что дешевизна (американский F-16 стоит в диапазоне 121-280 млн долларов) компенсируется ограниченными возможностями.

Оба эксперта считают, что России не требуется предпринимать срочные контрмеры. Генерал-майор предположил, что удары по таким самолетам на аэродромах будут наноситься попутно, если они будут стоять группами; специально охотиться за одиночными машинами нецелесообразно. «Это мелочь», – сказал Попов. Виктор Литовкин добавил, что L-39 Skyfox не окажет существенного влияния на ход боевых действий, но может сыграть роль в подготовке летного состава и послужить психологической поддержкой для украинского руководства.