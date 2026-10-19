Производитель F-16 подарил Зеленскому игрушечный самолет

Зеленскому подарили игрушечный самолет на встрече с компанией Lockheed Martin

Tекст: Алексей Дегтярёв

Видеозапись встречи Зеленского с командой компании была опубликована в соцсетях, пишет «Газета.Ru». Сам Зеленский отметил, что Lockheed Martin поставляет Киеву самолеты F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

«С обоими направлениями сейчас непросто. Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет», – заявил он.

По его словам, Киев рассчитывает закупить часть этих перехватчиков. Зеленский добавил, что власти стараются сделать все возможное, чтобы обслуживание и ремонт американских истребителей осуществлялись на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Украине обвинили американскую сторону в задержке поставок Киеву ракет для систем Patriot.

В среду Румыния подняла истребители из-за воздушных целей у украинской границы.

На прошлой неделе компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.