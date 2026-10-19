Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Производитель F-16 подарил Зеленскому игрушечный самолет
Зеленскому подарили игрушечный самолет на встрече с компанией Lockheed Martin
Глава киевского режима Владимир Зеленский получил игрушечный самолет от представителя американской оборонной компании Lockheed Martin, занимающейся производством истребителей F-16.
Видеозапись встречи Зеленского с командой компании была опубликована в соцсетях, пишет «Газета.Ru». Сам Зеленский отметил, что Lockheed Martin поставляет Киеву самолеты F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.
«С обоими направлениями сейчас непросто. Обсудили, как мы можем расширить и увеличить поставки. Сейчас компания наращивает производство перехватчиков баллистических ракет», – заявил он.
По его словам, Киев рассчитывает закупить часть этих перехватчиков. Зеленский добавил, что власти стараются сделать все возможное, чтобы обслуживание и ремонт американских истребителей осуществлялись на Украине.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Украине обвинили американскую сторону в задержке поставок Киеву ракет для систем Patriot.
В среду Румыния подняла истребители из-за воздушных целей у украинской границы.
На прошлой неделе компания Lockheed Martin допустила выпуск в Европе ракет противовоздушной обороны для Украины.