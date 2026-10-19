Российские войска освободили запорожский Омельник

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Они нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Коломийцев, Подгавриловки, Ивановки в Днепропетровской области, Вольнянки и Желтой Кручи в Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих и бронемашину.

Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Высокого, Избицкого, Великого Бурлука и Томаховки в Харьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Суходолом, Сенным и Гнилицей.

Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Богдана», перечислили в Минобороны.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гусинки, Лозовой-Второй и Грушевки в Харьковской области.

Потери ВСУ при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоселовки, Краматорска и Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР).

Противник потерял до 230 военнослужащих, три бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация», отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Криворожье, Староварваровка, Роганское, Веровка, Белозерское и Марьевка в ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

Напомним, в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

Днем ранее ВС России взяли под контроль харьковские Варваровку и Николаевку.