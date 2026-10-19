Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности
Российские морпехи использовали записки вместо раций в Доброполье
Российские морпехи из группировки войск «Центр» использовали записки вместо радиосвязи во время освобождения Доброполья, чтобы сохранить конфиденциальность, сообщил командир батальона Гриша Степанян.
«Мы провизию закидывали с беспилотника – с FPV, и с провизией стабильно записки: как действовать, что делать, координаты точек», – рассказал Степанян.
Это делалось для того, чтобы минимизировать обмен информацией по радиостанции, передает ТАСС.
В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Доброполья.
В субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что взятие города лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.
В воскресенье командир батальона рассказал о причинах успеха в освобождении Доброполья.
Российские бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья.