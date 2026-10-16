Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы

Ространснадзор направил инспекторов в аэропорты Москвы из-за задержки рейсов

Tекст: Вера Басилая

Сотрудники ведомства выехали в столичные аэропорты для обеспечения усиленного надзора за функционированием авиаузла. Мера принята в связи с временными ограничениями на прием и отправку самолетов, сообщает в Max Ространснадзор.

В ведомстве подчеркнули, что служба держит ситуацию на особом контроле. Главной целью работы инспекторов является минимизация возможных неудобств для пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы.

В четверг все столичные авиагавани временно вводили ограничения полетов.

Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.



