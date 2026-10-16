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Ространснадзор усилил контроль за работой аэропортов Москвы
Ространснадзор направил инспекторов в аэропорты Москвы из-за задержки рейсов
Инспекторы Ространснадзора прибыли в аэропорты Московского авиаузла для усиления контроля за их работой на фоне периодического введения ограничений на полеты.
Сотрудники ведомства выехали в столичные аэропорты для обеспечения усиленного надзора за функционированием авиаузла. Мера принята в связи с временными ограничениями на прием и отправку самолетов, сообщает в Max Ространснадзор.
В ведомстве подчеркнули, что служба держит ситуацию на особом контроле. Главной целью работы инспекторов является минимизация возможных неудобств для пассажиров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы.
В четверг все столичные авиагавани временно вводили ограничения полетов.
Количество сбитых на подлете к Москве дронов в ночь на пятницу достигло 79 штук.