Мишустин заявил о расширении перевозок на «Сапсанах» и «Ласточках»

Политолог Ткаченко: Участие Индии в военных учениях России и Белоруссии – мощный сигнал Западу

Tекст: Анастасия Куликова

«Участие индийских военнослужащих в учениях «Запад-2025» – это реакция Нью-Дели на действия США и всего Запада», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он напомнил о давлении Белого дома на Индию в связи с покупкой российской нефти.

Собеседник также указал на предпринимаемые Вашингтоном попытки «выровнять торговый баланс» между странами введением пошлин на товары из Индии, которые суммарно сейчас составляют 50%.

«На Западе считали, что Дели – это часть британской цивилизации, республика «боится» Китая и поэтому не выйдет из-под западной зоны влияния. Однако эта позиция оказалась ошибочной», – подчеркнул эксперт. В итоге Индия, осознав, что равноправное, взаимовыгодное общение с партнерами не складывается, сделала серию шагов в направлении от западных стран.

Первый – это участие в саммите БРИКС в Казани и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Второй – визит в Тяньцзинь на саммит ШОС и продолжительный разговор с Владимиром Путиным в машине, а также встреча с Си. Третий – жесткий ответ Дели на требование американской стороны прекратить покупать российскую нефть.

А теперь и участие в учениях «Запад-2025». «Это мощный сигнал о том, что Дели видит Москву в качестве своего военного партнера, союзника», – акцентировал Ткаченко. По его мнению, Запад упустил момент, когда Индия начала тяготиться давлением и стала принципиально менять свою позицию. Теперь американцам и европейцам остается лишь «беситься».

«Они потеряли Дели по своей собственной глупости. Будет ли это движение обратимым – неизвестно. Но пока есть повод для того, чтобы им расстраиваться, а России порадоваться», – иронично отметил эксперт. По его прогнозам, «переход красной черты» не приведет к жестким последствиям для индийской стороны.

«Скажем, тот же Дональд Трамп часто делает резкие заявления, но в последствии мало что претворяет в жизнь. Так что тут Запад, скорее всего, ограничится лишь возмущениями, но не перейдет к каким бы то ни было серьезным шагам», – заключил Ткаченко.

Напомним, Индия направила 65 военнослужащих, включая бойцов полка «Кумаон», одного из старейших и престижнейших подразделений индийской армии, для участия в российско-белорусских учениях «Запад-2025». Об этом сообщило минобороны страны.

В военном ведомстве уточнили, что бойцы будут участвовать в совместных тренировках, тактических учениях и освоении специальных навыков владения оружием вместе с российскими военными. В Нью-Дели заявили, что их цель – «укрепить оборонное сотрудничество и дух взаимного доверия между Индией и Россией».

Британская газета The Times пишет, что военнослужащие из Индии дислоцируются на учебном полигоне Мулино в Нижегородской области. Республика «перешла красную черту», присоединившись к российско-белорусским военным учениям», считают опрошенные изданием аналитики. Решение Дели стало «тревожным сигналом», говорится в материале.

«Активное участие Индии в учениях «Запад» вызывает обеспокоенность относительно будущего масштаба отношений между США и Индией в сфере безопасности», – заявил бывший заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии в Госдепартаменте Дэвид Меркель.

Учения «Запад-2025» проходят на полигонах в Белоруссии и России, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей с 12 по 16 сентября. Цель учений – отработка совместных действий белорусских и российских войск в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства и готовности к отражению возможной агрессии. За маневрами накануне наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран-членов НАТО – США, Турции и Венгрии.