У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.0 комментариев
РЖД представили модернизированный «Сапсан»
РЖД презентовали первый обновленный состав «Сапсана»
23 декабря отправится в первый рейс модернизированный «Сапсан», полностью обновленный отечественными компонентами и оснащенный приватными зонами, игровой площадкой, светодиодным освещением и новым меню с региональными блюдами.
Модернизированный поезд «Сапсан», оснащенный полностью отечественными компонентами, впервые отправится в рейс 23 декабря, сообщает ТАСС. Это событие приурочено к 15-летию запуска поездов данного типа. По словам замглавы РЖД Ивана Колесникова, поезд прошел полную модернизацию, включая использование компонентов, произведенных в России.
На Белорусском вокзале Москвы была представлена обновленная версия «Сапсана», в которой реализованы новые функции для комфорта пассажиров. В числе изменений находятся приватные зоны для бизнес-встреч, игровая зона для детей, новые кресла в вагоне бизнес-класса, а также розетки для зарядки мобильных устройств в экономклассе. В вагоне-бистро установлены столы с беспроводной зарядкой и обновлены барные стойки.
Поезд также оснащен светодиодным освещением, которое регулируется в зависимости от времени суток, и заменено ковровое покрытие. Меню вагона-бистро также было обновлено: теперь оно включает блюда российских регионов, новую линейку десертов и винную карту, составленную при участии отечественных виноделов. Также в нем есть кидс-бокс с детским питанием и игрушкой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в поезда РЖД по правилам не разрешают заходить провожающим в «Сапсаны» и некоторые скоростные составы, курсирующие между Москвой и Петербургом; Арбитражный суд подтвердил обязанность Siemens ремонтировать «Сапсаны» для РЖД; поезда «Сапсан» решили убрать с маршрута Нижний Новгород – Москва.