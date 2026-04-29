Россельхознадзор предупредил о продаже семян борщевика на маркетплейсах

Tекст: Ольга Иванова

Специалисты обнаружили факты торговли семенами опасного растения на онлайн-площадках, передает ТАСС. Начальник управления внутреннего фитосанитарного и земельного надзора Россельхознадзора Ольга Захарова напомнила, что за распространение этого сорняка на участках предусмотрена административная ответственность.

«На маркетплейсах также видели, что продавались семена борщевика Сосновского. <…> Дальше будем историю эту продолжать по работе с маркетплейсами, чтобы, учитывая изменения все законодательства, не допускали таких нарушений, чтобы потом уже обычные люди, обычные дачники, сельские жители, все, кто покупают семена для своих участков, также не нарушали законодательство», – заявила Захарова.

Представитель ведомства добавила, что недавно была проведена контрольная закупка семян обыкновенного борщевика, применяемого в кулинарии. В настоящее время эксперты ожидают результатов лабораторных исследований. Это позволит выяснить, не пытаются ли злоумышленники сбывать семена ядовитого сорняка под видом безопасного родственного растения.

