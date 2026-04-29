Минобороны Молдавии подтвердило падение беспилотника на севере страны
Министерство обороны Молдавии подтвердило, что найденный на севере страны объект оказался дроном, передает РИА «Новости».
Аппарат был обнаружен в окрестностях населенного пункта Бэнештий Ной в Теленештском районе. По данным ведомства, дрон совершил несанкционированный полет над территорией Молдавии еще 30 марта 2026 года.
Системы воздушного наблюдения зафиксировали пересечение дроном государственной границы со стороны Одесской области в 21:29 по местному времени. Его движение отслеживалось до 22:03, после чего он исчез с радаров в районе Оргеева.
В Минобороны подчеркнули, что обнаруженный аппарат полностью совпадает с целью, которую зафиксировали 30 марта. Все фрагменты дрона были извлечены и переданы специалистам для установления его происхождения и технических характеристик.
Ранее полиция обнаружила поврежденный беспилотник в центре Кишинева.
В феврале неопознанный летательный аппарат упал на окраине молдавского села София.
До этого правоохранители нашли дрон без взрывчатых веществ в окрестностях села Салчия.