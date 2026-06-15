Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Над Рязанской областью за ночь уничтожили два БПЛА
Над территорией Рязанской области в ночь с воскресенья на понедельник поразили два беспилотных летательных аппарата, сообщил глава региона Павел Малков.
«Сегодня ночью над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», – указал губернатор в Max.
Всего в ночь на 15 июня над страной нейтрализовали 123 украинских беспилотника самолетного типа.