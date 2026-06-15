Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
«Операция Z»: Масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов
В Киеве продолжается ликвидация крупного возгорания, возникшего в результате ночных ударов по городу, сообщили военкоры.
Для борьбы с огнем в Киеве спасательные службы задействовали авиацию. Пожар пытаются ликвидировать с помощью трех вертолетов, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Масштабное возгорание началось после серии ночных ударов. Борьба с огнем продолжается.
Российская армия приступила к системным ударам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.
Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.