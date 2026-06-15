Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.

В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.

Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.

В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.