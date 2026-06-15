Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.0 комментариев
Нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске
Российские вооруженные силы осуществили масштабную атаку высокоточным оружием на ключевые военные и промышленные цели в Киеве, Харькове и Днепропетровске, сообщило Минобороны.
Российская армия применила высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, указало ведомство в Max.
В атаке также участвовали ударные беспилотные летательные аппараты.
Удары пришлись по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Кроме того, атаке подверглись военные аэродромы и территориальные центры комплектования.
В ведомстве подчеркнули, что операция стала ответом на террористические акты киевского режима. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», – говорится в заявлении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня российские войска нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В Киеве целями атак стали 10 заводов по производству беспилотников и другой военной продукции.