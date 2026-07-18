Протесты в Киеве переросли в акцию с критикой Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Акции в поддержку бывшего главы оборонного ведомства Михаила Федорова, начавшиеся на Украине, переросли в протесты против Владимира Зеленского, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Время.ua». Митингующие также выступают против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Многие участники акции пришли с плакатами с критикой Владимира Зеленского. Среди них – «Зелю геть», «Зе – Вова, служи Украине или в Ростов к Януковичу»», – говорится в сообщении издания.

Также есть плакаты, на которых Зеленского называют «ликвидатором Украины»

Кроме того, граждане выражают недовольство через платные подарки в Telegram, требуя смещения главкома. На акции в Киеве, собравшей около 7 тыс. человек, был замечен протестующий с плакатом, называющим Зеленского преступником и перечисляющим якобы нарушенные им статьи закона. Участники скандируют лозунги, заявляя, что военные сражаются ради реформ, а не текущей ситуации.

Напомним, 12 июля Зеленский объявил о планах сменить правительство, включая отставку Федорова.

Ранее в столице Украины возобновились протестные акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сам главком запретил военнослужащим общаться с прессой в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова.

Эксперты назвали кадровые перестановки попыткой Владимира Зеленского устранить возможных политических конкурентов.