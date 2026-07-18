Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!16 комментариев
WSJ узнала о вывозе Ираном нефти на 6 млрд долларов во время перемирия
Около 20 иранских танкеров, перевозящих миллионы баррелей нефти, отправились в Азию – вероятно, для продажи топлива Китаю – после того, как США сняли блокаду, пишет WSJ.
Начиная с конца июня, около 20 иранских танкеров начали прибывать в воды у восточного побережья Малайзии, их корпуса были забиты нефтью, пишет Wall Street Journal (WSJ)
Газета напоминает, что США сняли блокаду иранских судов примерно за 10 дней до прибытия иранских судов с нефтью, и Тегеран был полон решимости вывезти из страны ее накопившиеся запасы.
Сначала прибыло судно «Диона», затем «Херо II» и «Соня 1». Судно «Стрим» прибыло 13 июля. По мнению аналитиков, конечным пунктом назначения нефти является Китай, сказано в статье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана. На фоне массированных атак транзит танкеров через Ормузский пролив практически остановился. Американский президент заявил о планах США обложить данью Ормузский пролив.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом