Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.0 комментариев
Серия взрывов прогремела в нескольких городах Ирана
Серия взрывов прогремела сразу в нескольких районах Ирана на фоне новой атаки США, сообщают информационные агентства.
По данным Mehr, в городе Йезд произошло несколько взрывов. Также США нанесли ракетный удар по окрестностям города Ахваз.
Взрывы также были слышны в пригороде Лар на юге страны, передает ТАСС.
Три взрыва прозвучали в иранском Сирике, передает РИА «Новости» со ссылкой на Press TV и IRIB.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские вооруженные силы приступили к новому раунду боевых действий против Ирана.
Корпус стражей исламской революции и СМИ сообщили, что иранские силы нанесли удары по ИИ-хабу, а также складу американских БПЛА в Бахрейне, целям в иракском Курдистане.