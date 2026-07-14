Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
СЕНТКОМ: На Ближнем Востоке разместили более 50 тыс. солдат США
Численность американского воинского контингента в ближневосточном регионе превысила отметку в 50 тыс. человек, сообщило Центральное командование американской армии (СЕНТКОМ).
«Более 50 тыс. американских военнослужащих в настоящее время развернуты на Ближнем Востоке», – заявило командование, передает ТАСС.
Ранее Иран ударил по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне.
Также иранские военные нанесли удары ракетами и дронами по американскому судну и по военным объектам в Кувейте.
До этого США провели третью серию ударов подряд по Ирану.