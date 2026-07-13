МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по Ормузскому проливу

Tекст: Антон Антонов

«Переговоры в Маскате в целом были сконцентрированы на вопросах регулирования судоходства в Ормузском проливе… и, к сожалению, США помешали достижению соглашения по этому вопросу, оказывая открытое и скрытое давление на Оман», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Отмечается, что глава иранского МИД Аббас Аракчи 11 июля прибыл в Маскат, где обсудил с оманской стороной вопросы управления судоходством в Ормузском проливе. Официальный представитель МИД Исмаил Багаи уточнил, что будущий порядок управления проливом должен быть выработан в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом событий последних месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Омана сообщил о продолжении консультаций по обеспечению безопасности и свободе судоходства в Ормузском проливе.

Иран через госагентство IRNA заявил о намерении совместно с Оманом управлять Ормузским проливом без участия США.

Оман предупредил европейские страны о возможном введении платы за прохождение коммерческих судов через Ормузский пролив и указал на отсутствие пути к довоенному статус-кво.