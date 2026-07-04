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Российские войска за сутки освободили пять населенных пунктов
Бойцы 1-й танковой армии развернули российский флаг в Шийковке, подразделения 20-й общевойсковой армии группировки «Запад» взяли под контроль Новый Мир, Чернещину и Дружелюбовку в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила Василевку в ДНР.
Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, установив контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Яцковки, Рубцов и Редкодуба Донецкой народной республики (ДНР).
Всего в полосе ответственности группировки потери противника составили свыше 230 военнослужащих, бронемашина, три артиллерийских орудия, боевая машина хорватской РСЗО RAK-SA-12 и две станции РЭБ.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение и освободили Василевку в ДНР.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии возле Святогоровки, Грузского, Анновки, Нововодяного, Доброполья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 310 военнослужащих и четыре орудия полевой артиллерии.
Подразделения Южной группировки освободили Константиновку. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки ДНР.
За минувшие сутки противник потерял до 170 военнослужащих и пять орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Глуховым и Хотенью в Сумской области.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны у Ольховатки и Лютовки.
При этом ВСУ потеряли более 205 военнослужащих и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противник, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Чаплино, Просяной, Гавриловки Днепропетровской области, Барвиновки и Благодатного Запорожской области.
Противник при этом потерял более 375 военнослужащих и три бронемашины, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России полностью освободили Константиновку.
Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о 29 освобожденных в июне населённых пунктах.
В частности, в пятницу российские войска также освободили днепропетровскую Александровку. Днем ранее они взяли под контроль Пискуновку в ДНР. А до этого освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.