«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.8 комментариев
Медведев сказал, через какие территории пройдет новая полоса безопасности
Медведев: Полоса безопасности пройдет через Сумскую и Харьковскую области
Установление контроля над Константиновкой стало значимым шагом на пути к полному освобождению территории Донбасса и успешному выполнению поставленных боевых задач, отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал успехи российских военнослужащих на линии соприкосновения. Он подчеркнул высокую значимость продвижения войск на донецком направлении.
«Взятие Константиновки – очевидный успех наших воинов. Важный этап в окончательном освобождении Донбасса и достижении целей СВО», – заявил Дмитрий Медведев.
«Любопытно, какова будет реакция разных брехливых уродцев, разгоняющих чушь про «переход инициативы к Украине?», – задался вопросом он.
Он сыронизировал, что в Киеве это событие могут умудриться выдать за победу Украины, «Брюссель же должен заявить, что переход этого населённого пункта под контроль России свидетельствует о провале замыслов российских войск».
«Фальшивая риторика бандеровского Киева и его оголтелых спонсоров нужна лишь для их самосохранения и выдачи новых денег на войну. Иначе как объяснить своим народам утрату 20% бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» – заметил Медведев.
Кроме того он отметил, что «новая полоса безопасности, о которой вчера сказал глава государства, пройдёт по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки российскими войсками.
В субботу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской назвал этот город наиболее укрепленным районом обороны противника.
Министр обороны Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы отличившимся в боях военнослужащим.