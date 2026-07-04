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Минобороны: Константиновка была самым укрепленным районом обороны ВСУ
Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ, являясь одним из четырех «городов-крепостей» Украины на Донбассе, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Освобожденная Константиновка являлась наиболее мощным и эшелонированным узлом сопротивления противника, передает Минобороны в Max
Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской рассказал об особом статусе этого населенного пункта.
«В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех «городов-крепостей» наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе», – заявил Рудской. Он подчеркнул, что киевские власти в 2025 году присвоили населенному пункту звание «Город-Герой Украины», придавая ему важное символическое значение.
Накануне глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки. Глава государства расценил этот успех как ключ к установлению контроля над всей территорией ДНР, отметив, что теперь открыта прямая дорога на Славянск и Краматорск.
До начала 2022 года в Константиновке проживало более 78 тыс. человек. Город был седьмым по величине административным центром региона, крупным железнодорожным узлом, а также столицей стекольной промышленности и важным центром металлургии на востоке страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.
Политолог Дмитрий Куликов назвал этот населенный пункт ключом к Славянско-Краматорской агломерации.