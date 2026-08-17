Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Мирные жители пострадали при атаках беспилотников на Белгородскую область
В результате атак украинских дронов в нескольких округах Белгородской области пострадали три человека, сообщает региональный оперативный штаб.
«Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали трое мирных жителей», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».
В селе Зозули Борисовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, который в итоге полностью сгорел. Водитель получил множественные осколочные ранения руки и самостоятельно добрался до местной больницы, где ему оказали необходимую помощь.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации беспилотника женщина получила множественные ранения тела. Ее доставили в Ракитянскую центральную районную больницу для оказания помощи, а затем переведут в городскую больницу Белгорода. На месте происшествия также был поврежден грузовик.
Третья пострадавшая обратилась в белгородскую больницу после атаки дрона на коммерческий объект в селе Таврово. Врачи диагностировали у нее осколочное ранение колена и акубаротравму, после оказания помощи женщину отпустили домой.
Кроме того, в селе Новая Нелидовка взрыв беспилотника повредил крышу и окна частного дома, гараж и два автомобиля. В поселке Политотдельский повреждения получили гараж и машина, а в Шебекино дрон взорвался у частного дома, повредив ворота и автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник ранил мирного жителя в селе Таврово Белгородской области.
Накануне дроны ВСУ ранили еще трех человек в Ракитном и Шебекино.