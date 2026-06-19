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    Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    На подлете к Москве уничтожили восемь украинских дронов
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Лидеры ЕС возложили на Россию ответственность за инциденты с дронами
    Разгромная победа мэра Манчестера поставила под удар Стармера
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    19 июня 2026, 12:45 • Новости дня

    СВР: Шансы Украины на вступление в Евросоюз оказались иллюзией

    СВР: Перспективы вступления в ЕС Украины оказались хуже, чем у Молдавии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские чиновники продолжают обманывать граждан Украины обещаниями скорого вступления в Евросоюз, тогда как в реальности такая перспектива полностью исключена даже в среднесрочном будущем, сообщает Служба внешней разведки (СВР).

    Европейские политики долгие годы рисуют перед жителями страны завлекательные картины их будущего приобщения к так называемому золотому миллиарду, однако перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, чем у Молдавии, следует из сообщения на сайте СВР.

    «Поступающие в Службу данные однозначно свидетельствуют о том, что перспективы евроинтеграции Украины существенно хуже, даже чем Молдавии, которая не может рассчитывать на вступление в ЕС, в том числе из-за неурегулированности приднестровского конфликта», – заявили в СВР.

    Однако в неофициальных контактах представители ЕС прямо заявляют, что включение украинского государства в состав Евросоюза на нынешнем этапе полностью исключено. По данным ведомства, причин для этого много, включая развал экономики, невиданные масштабы коррупции и продолжающийся вооруженный конфликт, подчеркнули в СВР.

    Кроме того, в европейских столицах опасаются, что интеграция страны, строящей политику на основе пещерного национализма, усилит позиции праворадикальных сил в Европе. Несмотря на это, евробюрократы намерены продолжать обманывать украинцев, отводя им роль пушечного мяса в борьбе с Россией, заключили в СВР.

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова оценила решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз как политический пиар.

    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 13:50 • Новости дня
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    Лукашенко: Граница с Украиной пылает как никогда
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белорусский лидер Александр Лукашенко подчеркнул острую необходимость перевода войск на усиленный режим несения службы вдоль протяженных южных рубежей государства.

    «Южная граница – 1,5 тыс. километров... пылает как никогда», – подчеркнул президент, передает РИА «Новости».

    Он пояснил военным, что усиленный режим охраны сейчас жизненно необходим. Политик напомнил, что граждане содержат армию за свой счет именно для обеспечения безопасности и надежной защиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Белоруссии выразило жесткое недовольство действиями украинских военных, атаковавших транспортное средство с белорусскими гражданами на территории приграничного региона.

    В конце мая белорусские военные зафиксировали более сотни попыток пересечения границы украинскими беспилотниками.

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

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    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

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    18 июня 2026, 13:42 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    Россия и Украина провели обмен телами погибших по схеме «33 на 522»
    @ RT/Ruptly/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вернула тела 33 погибших военнослужащих, в то время как Киеву были переданы 522 тела, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих, сообщил в Max военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Киеву были переданы тела 522 бойцов. Российская сторона вернула домой останки 33 павших воинов.

    В мае Россия передала Украине 526 тел погибших военных.

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    19 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

    По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

    «Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

    Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

    ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.

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    19 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии

    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения целей спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.

    Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.

    «Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилось на восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после холодной войны.

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную версию на сайте было отклонено.

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    19 июня 2026, 05:37 • Новости дня
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    @ Aleksandr Gusev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинской артистке Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы из-за систематической поддержки и спонсирования украинских вооруженных формирований, сообщило УВД военно-гражданской администрации Харьковской области.

    Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.

    «Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.

    По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

    В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.

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    19 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Каллас призвала требовать от России уступок
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед возможными переговорами с Москвой европейским странам необходимо заранее согласовать жесткий список требований для предотвращения возобновления конфликта, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

    «Для меня самым важным было и остается то, чтобы мы заранее определили, с какими именно требованиями собираемся обращаться к России. Действительно, звучат заявления о том, что нужно разговаривать, и очевидно, что определенное движение в этом направлении происходит», – подчеркнула она общественному вещателю Эстонии ERR.

    Политик отметила недопустимость ограничения диалога лишь вопросами прекращения огня, передает «Интерфакс».

    По ее мнению, Брюссель обязан настаивать на целом ряде уступок со стороны Москвы. В противном случае текущая ситуация станет лишь паузой перед новым витком напряженности через несколько лет.

    Отвечая на вопросы о подготовке формальных контактов, дипломат подтвердила наличие определенной активности в этом направлении. Главной проблемой она назвала не состав переговорщиков, а содержательную часть будущих дискуссий.

    Особую обеспокоенность текущим положением дел выражают государства восточного фланга. Представители Восточной Европы опасаются, что их исключат из переговорного процесса, несмотря на глубокое понимание российской специфики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    Она потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал подобные требования к Москве обычными уличными высказываниями.

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    18 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки БПЛА на российские города рассчитаны прежде всего на психологический и медийный эффект. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты напомнили о важности цифровой гигиены в таких ситуациях: по их словам, распространение фото и видео с мест происшествий может сыграть на руку противнику, который активно использует подобный контент для информационных операций. В четверг ВСУ атаковали Москву рекордным количеством беспилотников, большинство из них было сбито силами ПВО.

    «Подавляющее большинство атак дронов ВСУ на российские города не имеет реального военно-стратегического значения. Главная цель противника – посеять панику и подорвать стабильность общества», – заявил политолог Илья Ухов.

    Особую проблему, по его словам, создает привычка очевидцев выкладывать кадры последствий атак в социальные сети. «Дело даже не в прямой помощи вражеской разведке – в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками вроде «россияне бегут из Москвы». Это работает на создание нервной атмосферы внутри страны», – продолжил эксперт.

    Ухов признает, что винить человека, испытавшего эмоциональный шок, сложно, особенно если он не живет в приграничье, где обстрелы случаются чаще. «Но публиковать такие кадры все равно нельзя. Здесь речь идет не только о законе, но и о гражданской ответственности. Если человек чувствует нервное напряжение, ему стоит подумать, чем он реально может помочь стране и армии, а не играть на руку противнику», – резюмировал политолог.

    Поскольку ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не способна работать на 100%, многое зависит и от поведения самих граждан, напоминает политолог Павел Данилин. «То, что непреодолимой защиты не бывает, прекрасно демонстрирует пример израильской ПВО. Ее называют самой совершенной, хотя на деле это далеко не так. Наша столичная система ПВО объективно эффективнее, поскольку постоянно совершенствуется, но даже она, к сожалению, не может отразить абсолютно все удары», – отметил он.

    «В такой ситуации крайне важно, чтобы сами граждане не помогали противнику, выкладывая в Сеть кадры прилетов. Добиться этого можно в том числе через соблюдение жестких запретов на публикацию подобной информации. За нарушения должна наступать реальная ответственность», – счиатет эксперт.

    Однако одних ограничений недостаточно – в первую очередь необходимо укреплять саму систему обороны, говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, ветеран СВО. «Надо понимать, что количество дронов ВСУ со временем будет только увеличиваться. На этом фоне нам необходимо продолжать выстраивать многоуровневую противовоздушную оборону», – заявил он.

    По мнению Григорьева, помимо классических средств, в этой системе могут быть задействованы дроны-ПВО, дроны-перехватчики, сети-заграждения и другие технологические решения. «У России есть в этом плане все необходимые наработки, вопрос упирается лишь в их оперативный перевод в массовые серии. Это задача, которую важно решить в самые сжатые сроки», – продолжил собеседник.

    Григорьев также акцентировал внимание на информационной составляющей. «Очевидно, что любое размещение сведений об ущербе от атак ВСУ – это прямая помощь нашим противникам, и подобные действия должны быть наказуемы. Но здесь важны не только карающие инструменты, но и просвещение людей о реальных последствиях распространения такой информации в соцсетях. Закон и просвещение должны действовать в связке», – заключил собеседник.

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, было сбито около 190 дронов, нескольким аппаратам удалось достичь Московского НПЗ.

    В то же время ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Под поражение попали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе Киевской области, нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области и подразделение «Укртрансгаз».

    На этом фоне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Российские военные также продвинулись в Константиновке и продолжили зачистку Красного Лимана.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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