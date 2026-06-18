Захарова назвала пиаром старт переговоров о вступлении Украины в ЕС

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение о начале переговоров по вступлению Украины и Молдавии в Евросоюз политическим пиаром, передает РИА «Новости». По ее словам, Москва будет внимательно следить за этим процессом.

«Общее состояние, в котором находится и Украина, и Молдавия подтверждает, что решение об открытии первого кластера переговоров об их вступлении в ЕС лежит исключительно в политической плоскости», – подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что подобные шаги направлены на демонстрацию мнимых успехов Киева и Кишинева в евроинтеграции. При этом она выразила сомнение в способности Западной Европы, переживающей экономический спад, обеспечить поддержку этих государств.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что Россия продолжит наблюдать за диалогом Брюсселя с украинскими и молдавскими властями. В Москве намерены оценивать влияние этих переговоров на внутреннюю ситуацию в странах-кандидатах и возможные трансформации внутри самого Евросоюза.

Как писала газета ВЗГЛЯД, все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

В этот же день Брюссель начал официальные консультации о присоединении Молдавии.