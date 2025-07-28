Вслед за коммерческой американской компанией, управляющей Зангезурским коридором из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, в регионе под предлогом охраны может появиться американская ЧВК. А это туже открывает ворота для появления полноценной американской военной базы.0 комментариев
Украина впервые импортировала газ из Азербайджана новым маршрутом
Азербайджанский газ по новому направлению поступил на Украину через Болгарию и Румынию, что стало первой подобной поставкой.
Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.
По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.
Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.
Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».