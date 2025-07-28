Tекст: Ольга Иванова

Украина впервые начинает импортировать азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору, сообщил глава украинского «Нафтогаза» Сергей Корецкий в соцсетях.

По его словам, заключено первое соглашение о закупке газа с компанией группы SOCAR – SOCAR Energy Ukraine, передает ТАСС.

Тестовая поставка топлива будет осуществлена через Болгарию и Румынию. Это событие открывает новый маршрут для поставок газа на Украину. Ранее Украина не импортировала газ из Азербайджана по данному направлению.

Корецкий отметил, что соглашение с SOCAR Energy Ukraine – первый подобный контракт. Подробности объемов поставки и финансовые условия сделки пока не раскрываются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что разногласия по конфликту на Украине не станут причиной для разрушения отношений между Российской Федерацией и Азербайджаном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял от украинской журналистки шевроны ВСУ со словами «продолжайте также».