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Кличко раскритиковал назначенных Зеленским глав районов Киева
Мэр Киева Виталий Кличко выразил недовольство работой руководителей районных администраций города, которых назначает Владимир Зеленский, указав на проблему с укрытиями.
Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике работу районных администраций столицы Украины, глав которых назначает Владимир Зеленский, передает ТАСС. Градоначальник отметил, что из-за неэффективности руководителей количество укрытий в городе не увеличивается и остается на уровне около 4 тыс. объектов.
«Я снова возвращаюсь к вопросу о том, что районные администрации, главы районов находятся по большому счету в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже не может выговор сделать главе района», – заявил Кличко в телеэфире.
Конфликт между столичным градоначальником и президентом длится уже несколько лет. Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов Украины, регулярно обвиняет центральные власти в узурпации прав местного самоуправления.
Ранее мэр конфликтовал с Тимуром Ткаченко, который руководил Киевской городской военной администрацией и был поставлен в противовес Кличко. Позже Ткаченко уволили, что украинские СМИ связали с его неспособностью составить оппозицию мэру.
В середине июля Владимир Зеленский уволил руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
Зимой Зеленский обвинил Кличко в недостаточных мерах по преодолению энергетического кризиса.
В ответ Виталий Кличко назвал действия центральной власти проявлением авторитаризма.