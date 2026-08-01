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    Олег Хавич Олег Хавич Как Польша получила Западную Украину, а потом её потеряла

    Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.

    3 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина стала подозревать о последствиях войны против инфраструктуры

    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    26 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

    3 комментария
    1 августа 2026, 17:21 • Новости дня

    Кличко раскритиковал назначенных Зеленским глав районов Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Киева Виталий Кличко выразил недовольство работой руководителей районных администраций города, которых назначает Владимир Зеленский, указав на проблему с укрытиями.

    Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике работу районных администраций столицы Украины, глав которых назначает Владимир Зеленский, передает ТАСС. Градоначальник отметил, что из-за неэффективности руководителей количество укрытий в городе не увеличивается и остается на уровне около 4 тыс. объектов.

    «Я снова возвращаюсь к вопросу о том, что районные администрации, главы районов находятся по большому счету в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже не может выговор сделать главе района», – заявил Кличко в телеэфире.

    Конфликт между столичным градоначальником и президентом длится уже несколько лет. Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов Украины, регулярно обвиняет центральные власти в узурпации прав местного самоуправления.

    Ранее мэр конфликтовал с Тимуром Ткаченко, который руководил Киевской городской военной администрацией и был поставлен в противовес Кличко. Позже Ткаченко уволили, что украинские СМИ связали с его неспособностью составить оппозицию мэру.

    В середине июля Владимир Зеленский уволил руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

    Зимой Зеленский обвинил Кличко в недостаточных мерах по преодолению энергетического кризиса.

    В ответ Виталий Кличко назвал действия центральной власти проявлением авторитаризма.

    1 августа 2026, 12:50 • Новости дня
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    Контейнеровоз Fesco затонул в Черном море после атаки дронов ВСУ
    @ stranarosatom

    Tекст: Валерия Городецкая

    Контейнеровоз «Янина» затонул после удара украинских морских дронов в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Судно принадлежало компании FESCO, которая входит в структуру Росатома, передает РИА «Новости».

    «Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно», – заявил Лихачев. По его словам, нападение произошло около 22.00 по московскому времени. Два беспилотника ударили по судну, перевозившему обычные гражданские грузы.

    Экипаж из 17 человек действовал организованно и сумел спастись. На помощь тонущему теплоходу пришел интернациональный экипаж судна Delphinus под командованием египетского капитана. Они подняли на борт 16 моряков.

    Последнего члена команды обнаружили спустя время благодаря работе морской авиации Черноморского флота. Сейчас все спасенные доставлены на берег, их состояние оценивается как удовлетворительное.

    Ранее украинские беспилотники атаковали два танкера на терминале Каспийского трубопроводного консорциума.

    На прошлой неделе дрон ударил по гражданскому судну NELSA.

    В конце июля российские военные поразили сухогруз с военными грузами ВСУ возле Одессы.

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    31 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на полигоне в Хмельницком пропали без вести несколько военнослужащих, еще четыре человека получили серьезные ранения, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

    После взрыва в Хмельницком исчезла часть сотрудников ССО Украины, передает Операция Z: Военкоры Русской Весны. Представители офиса генерального прокурора выступили с официальным заявлением. «Четыре военных ранены, с несколькими нет связи», – сообщили в ведомстве.

    Сейчас следователи активно допрашивают командование подразделения. Специалисты ожидают полного завершения детонации, чтобы безопасно осмотреть место происшествия и установить точные причины случившегося.

    Ранее на территории полигона украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв с последующей детонацией.

    В Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

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    1 августа 2026, 11:57 • Видео
    Как Украина терроризирует Ближний Восток

    Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

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    31 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери украинской армии за время СВО составляют от 1 до 3 млн военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

    «Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

    Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

    В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

    В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.

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    31 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского часть генералитета решила уйти в отставку, сообщили в российских силовых структурах.

    Ряд высокопоставленных военных украинской армии приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью после назначения нового главнокомандующего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным источника в российских силовых структурах, службу завершили бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко. Увольнения связаны с кадровыми перестановками в руководстве Вооруженных сил Украины.

    Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего армией. Сам Сырский публично объявил о сложении своих полномочий.

    Американская пресса связала эту отставку с острым конфликтом вокруг тактики применения беспилотников.

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    31 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла серия взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве произошла серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное» в его Telegram-канале.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит как в самом Киеве, так и на части территории Киевской области.

    ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.

    Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.

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    31 июля 2026, 20:40 • Новости дня
    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot

    Трамп заявил о невозможности передачи Украине лицензии на выпуск комплексов Patriot

    Трамп исключил передачу Киеву технологий производства систем Patriot
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты едва ли предоставят украинским властям доступ к секретным разработкам для самостоятельного создания современных зенитно-ракетных комплексов.

    Американский лидер Дональд Трамп сомневается в перспективах отправки Киеву лицензии на выпуск систем противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    «Мы на это не соглашались. Мы об этом говорим в администрации США, но такого рода технологии передать другим странам тяжело», – заявил политик журналистам.

    Глава государства подчеркнул малую вероятность подобного развития событий. По его словам, получатели передовых военных разработок способны в будущем использовать их против самих Соединенных Штатов.

    Соответствующее заявление прозвучало во время заседания президентского кабинета. Встреча американского руководства прошла в загородной резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов.

    Американские журналисты назвали подобный шаг опасным для самого Вашингтона. Позже президент США отклонил экстренный запрос Владимира Зеленского на поставку 300 ракет-перехватчиков.

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    31 июля 2026, 21:38 • Новости дня
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    Трамп: Россия и Украина готовы к сделке в случае взаимных уступок
    @ Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия и Украина готовы к переговорам для завершения конфликта, но обеим сторонам необходимо пойти на уступки.

    «Думаю, он [Владимир Зеленский] хочет заключить сделку, и думаю, [президент России] Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    В начале июня Трамп высказался с одобрением насчет возможной личной встречи Путина и Зеленского. В марте глава Белого дома заявлял о необходимости заключения Киевом мирного соглашения.

    Месяцем позже президенты России и США провели телефонный разговор.

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    1 августа 2026, 09:42 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой

    Вооруженные силы России поразили перевозившие военные грузы суда южнее Одессы

    Российские военные уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Минувшей ночью российская армия нанесла точный удар по двум морским судам, которые доставляли вооружение в один из портов на Украине.

    Вооруженные силы нанесли успешный удар по кораблям противника в акватории Черного моря, сообщает Минобороны. Атака произошла на переходе морем южнее Одессы.

    По данным ведомства, поражены два морских судна типа «сухогруз». Известно, что эти корабли осуществляли доставку военных грузов в один из портов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения перевозивших вооружение морских судов. В тот же день российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.

    Ранее беспилотники атаковали транспорт с военными грузами восточнее этого города.

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    1 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    WP: Зеленский и Нетаньяху повздорили в Вашингтоне на похоронах Грэма
    @ Anna Rose Layden/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Между Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время церемонии прощания с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) состоялся неприятный разговор, пишет газета The Washington Post (WP).

    Точное содержание состоявшейся беседы остается неизвестным, сообщает WP, передает «Газета.Ru».

    Газета отмечает сохраняющуюся напряженность в отношениях двух стран. В 2023 году израильский премьер заблокировал передачу Киеву систем противоракетной обороны «Железный купол». Свое решение политик объяснил условиями американо-израильского соглашения о совместном производстве комплексов.

    Сейчас оба государства вынуждены соперничать за внимание американской администрации. Израильская сторона добивается усиления поддержки для противостояния с Ираном, в то время как украинский лидер просит предоставить дополнительные пакеты военной помощи.

    Напомним, Нетаньяху отказался от проведения официальной встречи с Зеленским в Вашингтоне.

    Глава киевского режима выразил обеспокоенность смещением фокуса внимания США на иранский конфликт.

    Ранее израильский лидер заблокировал передачу Киеву систем противовоздушной обороны «Железный купол».

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    1 августа 2026, 13:00 • Новости дня
    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны

    Экс-главу минобороны Украины Федорова уволили из-за претензий на пост президента

    На Украине сообщили о причинах увольнения Федорова с поста главы минобороны
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский мог отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова из-за его желания участвовать в президентских выборах, пишут украинские СМИ.

    Поводом для недовольства послужили политические амбиции руководителя ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».

    «Причиной отставки Федорова с поста министра обороны стала его встреча с грантовыми активистами, где обсуждалась будущая президентская кампания главы минобороны», – сообщило украинское издание со ссылкой на журналиста Владимира Бойко.

    Журналисты отмечают, что увольнению способствовал вероятный конфликт чиновника с руководством компании FirePoint, которую связывают с Зеленским. Кроме того, экс-министр мог помешать бывшему генеральному директору Google Эрику Шмидту. Этот спонсор Демократической партии США сейчас занимается производством дронов и поставляет их на Украину.

    Ранее сообщалось, что бывший глава министерства обороны Украины Михаил Федоров рассматривает возможность выдвижения на пост президента.

    Политик покинул свою должность спустя всего полгода работы.

    Увольнение чиновника спровоцировало масштабные акции протеста в украинских городах.

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    31 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    Трамп отказал Зеленскому в просьбе дать 300 ракет Patriot на зиму
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Владимира Зеленского на предоставление экстренного пакета из 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры зимой.

    Президент США ответил отказом на этот экстренный запрос Зеленского о предоставлении 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot, пишет The Atlantic.

    По словам украинского лидера, без дополнительных средств противовоздушной обороны стране будет крайне сложно обеспечить безопасность энергосистемы в зимний период. Несмотря на эти доводы, американская сторона не стала одобрять поставку.

    Ранее  украинский лидер попросил у США 300 ракет-перехватчиков Patriot для защиты энергетической инфраструктуры.

    Президент США «не уверен», что позволит Украине создавать ракеты Patriot, хотя ранее заявил, что предоставит стране право производить оружие, жизненно важное для защиты от России.

    До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер обсудил с Владимиром Зеленским поставки боеприпасов для зенитных комплексов.

    В начале июля глава киевского режима пожаловался американским конгрессменам на острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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    1 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя

    Константинов обвинил Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности Крыма

    Константинов назвал слова Зеленского о Крыме мышлением негодяя
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма, это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подверг критике высказывания Владимира Зеленского о статусе полуострова, передает РИА «Новости».

    Поводом стало интервью Зеленского телеканалу Fox News, в котором он признал отсутствие конкретных планов по возвращению Крыма из-за риска масштабных потерь, но продолжил называть его украинской территорией.

    «Зеленский продолжает спекулировать на теме Крыма. Это мышление негодяя, наплевавшего на права крымского народа, террориста и человека войны», – заявил Константинов. Он подчеркнул, что полуостров является исконно русской землей.

    Константинов добавил, что при знании истории украинский лидер постеснялся бы поднимать этот вопрос. По мнению главы парламента, все подобные заявления продиктованы исключительно военным восприятием реальности, а мирное урегулирование Киеву совершенно не нужно.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отсутствии темы Крыма на текущих мирных переговорах.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фашизмом прошлые высказывания украинского лидера о жителях полуострова.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет счел претензии Киева на Крым парадоксальными.

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    1 августа 2026, 09:31 • Новости дня
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    Российские войска поразили киевские предприятия по производству ракет и дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские вооруженные силы нанесли массированный удар по объектам военной промышленности в украинской столице и Киевской области, уничтожив мощности по сборке ракет и беспилотников.

    Вооруженные силы России в ночь на первое августа нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными дронами по предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в Киеве и области, сообщает Минобороны.

    В украинской столице было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Также завод разрабатывал навигационные системы для дальнобойных дронов компании «Файер Пойнт».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для беспилотников и радиолокационную технику для украинской армии.

    Кроме того, российские военные поразили промышленное предприятие «Файер Пойнт», производящее боевые части для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и завод «ПВ ГРУПП Украина», выпускающий средства для комплексов радиоэлектронной борьбы. Уничтожено место сборки и хранения дронов-перехватчиков.

    В Киевской области удар нанесен по логистическому центру в Вишневом, где собирали и хранили комплектующие для беспилотников.

    Напомним, ВС России за минувшую неделю нанесли массированный и 15 групповых ударов.

    В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

    Пораженные днем ранее заводы во Львове имели стратегическое значение для Киева.

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    1 августа 2026, 00:50 • Новости дня
    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят

    Трамп: США могут забрать всё у Украины, что захотят

    Трамп: США могут забрать у Украины всё, что захотят
    @ Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью журналисту Стиву Груберу заявил, что соглашение с Украиной по редкоземельным металлам позволяет США зайти и забрать все, что захотят.

    В интервью программе Real America's Voice, вышедшем в эфир в пятницу, Трамп заявил, что Украина обладает «очень богатой, очень плодородной почвой с точки зрения редкоземельных минералов». А Вашингтон может «забрать практически все, что захочет» в соответствии с соглашением.

    «У нас есть подписанный контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать практически все, что захотим. Это была очень выгодная сделка», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Соглашение, подписанное в 2025 году в Вашингтоне, стало результатом многомесячных сложных переговоров и ожесточенной перепалки в Овальном кабинете между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Трампом.

    В соответствии с соглашением, Киев и Вашингтон создадут инвестфонд, который будет частично финансироваться за счет доходов от добычи природных ресурсов Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперты сообщили, что соглашение по минералам между США и Украиной не обеспечит прибыль от добычи полезных ископаемых как минимум в течение ближайших 10-15 лет. Хотя крупнейшие мировые компании не видили выгоды в разработке месторождений на Украине. Теперь же США начали поиски вольфрама для производства оружия.

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    1 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    Минобороны сообщило об ударе по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Минобороны сообщили о нанесении массированного удара высокоточным оружием наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками большой дальности по предприятиям ВПК и логистическим центрам Украины в Киеве и области.

    Поражённые предприятия производили комплектующие для ракет, беспилотников и средств РЭБ, а также выпускали радиолокационную технику, говорится в канале Max Минобороны.

    Сообщается, что мощные взрывы прогремели в Соломенском районе Киева, а также в Вишнёвом и Бучанском районе Киевской области.

    По данным мониторинговых центров, ВС РФ для ударов по целям задействовали около 30 ракет «Искандер» и «Циркон».

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушной атаки по Киевскому региону были поражены завод по производству и ремонту военной техники «Укроборонпром», ТЭЦ №6 в Деснянском районе, а также АЗС «UKRNAFTA» в районе Березняков.

    Россия продолжает наносить удары и по складским хабам Украины. Так, минувшей ночью ВС России разнесли склады «Новой почты» №1 в Вишнёвом Киевской области и №21 в Полтаве. Всего за последние сутки Армия России уничтожила четыре крупных отделения этой украинской логистической структуры – в Днепропетровске, Харькове, Виннице и Полтаве.

    Напомним, утром в субботу сообщалось, что Российская армия нанесла массированный удар по военным объектам Киева. Кроме того российские военные накануне вечером уничтожили два сухогруза с оружием под Одессой.

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    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

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    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил? Подробности

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    Кишинев готовится к демонтажу автономии Гагаузии

    Парламент Молдавии приступил к реформе избирательной системы Гагаузии, изменив правила формирования Народного собрания автономии и ужесточив требования к кандидатам. В Комрате расценивают эти шаги как очередную попытку Кишинева ограничить самостоятельность региона. Не станет ли нынешняя реформа началом демонтажа особого статуса Гагаузии? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кабачок и цукини: в чем разница, польза и вред, калорийность, кому нельзя есть

      Кабачок и цукини часто считают одним и тем же овощем, но между ними есть различия во внешнем виде, вкусе, плотности мякоти и способах приготовления. Оба относятся к семейству тыквенных, содержат много воды, мало калорий и подходят для летнего рациона, но цукини обычно нежнее, плотнее и чаще используется в салатах, гриле и быстрых блюдах, а обычный кабачок лучше подходит для икры, рагу, оладий и запекания. Рассказываем, чем кабачок отличается от цукини, что полезнее, сколько в них калорий, кому нельзя есть эти овощи и какие блюда из них приготовить.

    • Как выбрать спелый и сладкий арбуз в 2026 году: звук, желтое пятно, хвостик и проверка на нитраты

      Арбуз кажется простой покупкой, но выбрать спелый, сладкий и безопасный плод в магазине, на рынке или бахчевом развале получается не всегда. При покупке нужно смотреть на сезон, место продажи, целостность кожуры, желтое пятно на боку, сухой хвостик, вес, звук при постукивании и условия хранения. Рассказываем, как выбрать хороший арбуз в 2026 году, когда лучше покупать арбузы, почему нельзя брать разрезанные плоды, как понять, что арбуз спелый, и какие признаки могут указывать на нитраты или порчу.

    • Рождество Николая Чудотворца 11 августа 2026 года: что за церковный праздник, традиции и приметы

      Рождество Николая Чудотворца в 2026 году православные верующие отметят во вторник, 11 августа. В церковном календаре этот день посвящен рождению святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, одного из самых почитаемых христианских святых; также 11 августа совершается память мученика Каллиника, мученицы Серафимы девы и других святых. Рассказываем, что означает праздник Рождества Николая Чудотворца, почему его отмечают 11 августа, о чем молятся святителю Николаю, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с Николой Осенним.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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