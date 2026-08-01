Кличко раскритиковал назначенных Зеленским глав районов Киева

Tекст: Вера Басилая

Мэр Киева Виталий Кличко подверг критике работу районных администраций столицы Украины, глав которых назначает Владимир Зеленский, передает ТАСС. Градоначальник отметил, что из-за неэффективности руководителей количество укрытий в городе не увеличивается и остается на уровне около 4 тыс. объектов.

«Я снова возвращаюсь к вопросу о том, что районные администрации, главы районов находятся по большому счету в подчинении города, но сделали такую историю в этой политической борьбе, что мэр города не влияет на назначения, увольнения, даже не может выговор сделать главе района», – заявил Кличко в телеэфире.

Конфликт между столичным градоначальником и президентом длится уже несколько лет. Кличко, возглавляющий Ассоциацию городов Украины, регулярно обвиняет центральные власти в узурпации прав местного самоуправления.

Ранее мэр конфликтовал с Тимуром Ткаченко, который руководил Киевской городской военной администрацией и был поставлен в противовес Кличко. Позже Ткаченко уволили, что украинские СМИ связали с его неспособностью составить оппозицию мэру.

В середине июля Владимир Зеленский уволил руководителя Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Зимой Зеленский обвинил Кличко в недостаточных мерах по преодолению энергетического кризиса.

В ответ Виталий Кличко назвал действия центральной власти проявлением авторитаризма.