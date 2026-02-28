  • Новость часаИзраиль нанес удар по Ирану
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    33 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 09:40 • Новости дня

    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния».

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, о которой он рассказал в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru. Он сообщил, что в одном из трофеев среди оборудования был найден неизвестный ему компьютер.

    «В сегодняшних трофеях между камерой и меш-модемом обнаружил неизвестный мне компьютер. Оказалось, что противник ставит на «Молнию» модуль искусственного интеллекта для распознавания целей», – рассказал Флеш.

    По словам советника, пока остается неясным, какую функцию выполняет эта деталь внутри беспилотника. Вместе с тем он отметил, что противник «явно прогрессирует» в технологическом оснащении своих аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Вооруженных сил России сообщил, что российские дроны успешно обходят системы радиоэлектронной борьбы НАТО. Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на выставке Dubai Airshow. Дроны «Молния-2» разбили позиции ВСУ под Красноармейском.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    Комментарии (8)
    26 февраля 2026, 20:05 • Новости дня
    Франция обвинила Россию в «агрессивном поведении» после публикации о ЯО для Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство иностранных дел Франции сочло публикацию СВР РФ по теме передачи ядерной бомбы Украине проявлением агрессивного поведения России.

    Париж считает публикацию Службой внешней разведки России данных о подготовке Францией и Британией передачи Украине ядерной бомбы проявлением агрессивного поведения. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре, передает ТАСС.

    «Два дня назад Россия продемонстрировала чрезвычайно агрессивное поведение, выдвинув совершенно абсурдные обвинения», – заявил Конфавре на брифинге. По его словам, французское внешнеполитическое ведомство ограничилось реакцией через свой аккаунт French Response в соцсетях, не публикуя отдельного официального заявления.

    Журналист задал вопрос о заявлениях МИД РФ по поводу возможной отправки военных Франции и Британии на Украину, но представитель МИД Франции акцентировал внимание именно на публикации СВР. Конфавре обвинил Россию в эскалации конфликта, не вдаваясь в детали обсуждения западных военных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России сообщила о планах Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения нарушением международного права. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что Россия может нанести удары по странам, решившим передать ядерное оружие Киеву.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что любые шаги по содействию созданию военного ядерного потенциала на Украине будут считаться прямой угрозой безопасности России. В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон подготовил программное заявление для нации о ядерном сдерживании и безопасности Европы.


    Комментарии (14)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 22:22 • Новости дня
    Американские СМИ назвали цели запуска секретного китайского шаттла
    @ кадр из видео

    Американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла, старт которого состоялся в начале февраля с космодрома Цзюцюань. Речь идет о многоразовом аппарате Shendong («Божественный дракон»), который совершил уже четвертый полет.

    Официально Пекин заявляет, что аппарат предназначен для «технологической проверки многоразовых космических кораблей» и должен способствовать «мирному использованию космоса». Однако эксперты считают, что за этими формулировками могут скрываться более сложные задачи, пишет Futurism.

    Аналитики обращают внимание на предыдущие миссии китайского шаттла. Третий полет завершился в сентябре 2024 года после 267 дней пребывания на орбите. Тогда китайская сторона заявила, что успех миссии подтверждает зрелость технологий многоразовых аппаратов.

    В то же время наблюдатели отмечали, что во время прошлых запусков Shendong выводил на орбиту небольшие объекты. Их фиксировали американские военные и независимые астрономы. По мнению ряда специалистов, Китай может отрабатывать операции сближения и маневрирования с другими космическими объектами, так называемые RPO (Rendezvous and Proximity Operations, сближение и операции в непосредственной близости – прим. ВЗГЛЯД).

    Американские СМИ подчеркивают, что Китай развивает эту программу на фоне аналогичных разработок США. В частности, секретный космический самолет X-37B, созданный компанией Boeing и эксплуатируемый United States Space Force, уже более десяти лет выполняет засекреченные миссии. За это время аппарат совершил семь полетов и провел в космосе в общей сложности тысячи суток.

    По оценкам экспертов, с учетом характеристик ракеты Long March 2F китайский аппарат может быть сопоставим по размерам с X-37B. Наблюдатели не исключают, что программы двух стран свидетельствуют о нарастающей конкуренции ведущих держав за технологическое и стратегическое превосходство на орбите.

    Ранее астрономы предрекли уничтожение озонового слоя из-за новой спутниковой группировки Маска.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 11:05 • Новости дня
    Китай высказался о планах Запада передать Украине ядерное оружие
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай выступает за соблюдение международных обязательств по нераспространению ядерного оружия и призывает всех участников сохранять спокойствие на фоне сообщений о поставках, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Китай последовательно выступает против применения ядерного оружия и настаивает на недопустимости ядерной войны, передает РИА «Новости». Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя информацию о возможной передаче ядерного оружия Украине Великобританией и Францией.

    Она подчеркнула важность строгого соблюдения всех международных обязательств по нераспространению ядерного оружия.

    Мао Нин отметила, что не располагает конкретной информацией о ситуации, освещенной Службой внешней разведки России, однако подтвердила неизменную позицию Пекина по ядерному вопросу. Китайские дипломаты призывают к ответственности и международному диалогу по вопросам ядерной безопасности.

    В ответ на просьбу прокомментировать заявления СВР, официальный представитель КНР подчеркнула, что Пекин призывает все стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, чтобы не допустить недопонимания и эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине ядерное оружие.

    Представитель британского премьера Кира Стармера опроверг информацию о работе Лондона и Парижа над такими поставками.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила западные страны в практическом манипулировании данной проблематикой.

    Ситуацию прокомментировал и Владимир Путин. «Кстати говоря, противник не брезгует никакими другими средствами. Вот уже в СМИ пошло, наверное: их попытки – или намерения – использовать даже какой-то ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться», – заявил президент во время заседания коллегии ФСБ.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 14:54 • Новости дня
    War Zone сообщил о планах США построить 450 новых шахт для МБР
    @ U.S. Air Force/Airman 1st Class Mattison Cole/dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения там новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, при этом запланированные к списанию ракеты Minuteman III в то же время будут оставаться на своих позициях «на переходный период», сообщает портал War Zone.

    Пентагон построит с нуля 450 шахт для размещения новых межконтинентальных баллистических ракет Sentinel, одновременно сохранив на переходный период существующие 400 шахт с ракетами Minuteman III, передает War Zone.

    Согласно сообщению портала, обе системы вооружения будут находиться на боевом дежурстве одновременно в течение определенного времени. Ожидается, что процесс перехода от Minuteman III к Sentinel завершится к 2036 году, однако точное количество ракет, находящихся на дежурстве на этом этапе, не уточняется.

    Портал отмечает, что ранее планировалось использовать уже существующие шахты, но от этого отказались из-за высокой стоимости переоборудования. Сейчас строительство прототипа новой шахты уже ведется в штате Юта. В статье подчеркивается, что неясно, будет ли эта шахта использоваться для тестовых пусков в будущем, а также напоминается о существующих ограничениях СНВ-3 на количество пусковых установок.

    Проект включает не только шахты, но и создание новых пунктов управления и масштабной коммуникационной инфраструктуры. Некоторые вопросы, такие как выкуп земли у частных владельцев и дальнейшая судьба выведенных из эксплуатации шахт Minuteman III, пока остаются нерешенными. В 2025 году Пентагон признал, что стоимость программы Sentinel выросла на 81% и теперь составляет почти 141 млрд долларов, основная часть расходов приходится на закупку и строительство объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом пообещал вести диалог с Россией по новому договору о контроле над ракетами. Дональд Трамп заявил, что США готовы обсуждать с Россией вопросы, связанные с ДСНВ. Эксперт-американист отметил отсутствие официальных заявлений Вашингтона по вопросам ДСНВ.

    Комментарии (13)
    27 февраля 2026, 00:34 • Новости дня
    Венгрия развернула войска и средства ПВО для защиты от Украины
    @ TAMAS VASVARI/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Число военных вертолетов в восточной части Венгрии увеличили для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Венгрия удвоила количество вертолетов у границы с Украиной для защиты критически важных энергообъектов, сообщил министр обороны страны Криштоф Салаи-Бобровницки, передает РИА «Новости».

    Вертолетный потенциал на востоке страны увеличили для перехвата воздушных целей, которые летают слишком низко и медленно для стандартных систем ПВО, отметил министр.

    Салаи-Бобровницки добавил, что по предложению министерства энергетики был составлен список из 20 критически важных объектов, вокруг которых с пятницы начнут разворачивать войска для их охраны. Для усиления защиты армия Венгрии также получила новые средства радиоэлектронной борьбы.

    Премьер-министр Виктор Орбан ранее отметил, что страна намерена усилить охрану своей энергоинфраструктуры, чтобы предотвратить возможные враждебные действия со стороны Украины. По его словам, военные, техника и полиция будут патрулировать ключевые объекты в усиленном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан распорядился задействовать армию для защиты ключевых энергетических объектов после получения разведданных о возможных атаках с Украины.

    Марк Рютте отметил важность Венгрии для НАТО после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Дмитрий Песков назвал действия киевских властей по трубопроводу «Дружба» саботажем. Будапешт и Братислава продолжают последовательно защищать свои экономические интересы в условиях текущей ситуации.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    Сколько продлится возможная операция США против Ирана в случае ее проведения?







    Результаты

    Комментарии (15)
    26 февраля 2026, 23:48 • Новости дня
    Константинов назвал отказ Зеленского вывести войска из Донбасса бредом наркомана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава крымского парламента Владимир Константинов резко осудил нежелание Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса, назвав такие заявления наркотическим бредом.

    Владимир Константинов, глава крымского парламента, назвал отказ Владимира Зеленского вывести украинские войска из Донбасса наркотическим бредом, передает РИА «Новости».

    По его словам, президент Украины намеренно ищет любые способы затянуть переговорный процесс и свести к нулю усилия по урегулированию конфликта.

    «Зеленский продолжает нести наркотический бред, выискивая любые пути, чтобы затянуть переговорный процесс и свести к нулю всю проделанную работу по поиску путей урегулирования конфликта», – заявил Константинов.

    Он подчеркнул, что Зеленский является главным препятствием на пути к достижению мира на Украине.

    Ранее Зеленский в грубой форме отказался выводить подразделения ВСУ из Донбасса в рамках мирного урегулирования и назвал это чушью собачьей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 января отмечал, что вывод украинских войск из Донбасса остается важным условием российской стороны.

    Помощник президента России Юрий Ушаков также подчеркивал, что этот шаг – ключевой элемент плана мирного урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что готов отказаться от претензий на власть в случае заключения мирного договора.

    Он также признал, что на Украине существует явление «бусификации», однако утверждает, что масштабы сильно преувеличены и большая часть роликов якобы создана в России или сгенерирована искусственным интеллектом.

    Дональд Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который, как сообщили источники, был позитивным и дружеским.

    Зеленский выразил надежду на завершение войны в этом году, а Трамп заявил, что хотел бы прекращения войны в течение месяца.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 07:05 • Новости дня
    «Северяне» узнали о последствиях гумпомощи партии Порошенко для солдат ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» наступают вглубь Сумской области, авиация активно работает на участке Хотень-Корчаковка-Храповщина, противник активно сопротивляется в обороне.

    «В Сумской области часть личного состава мобильных огневых групп 1020 зенитно-ракетного артиллерийского полка ВСУ была отправлена на передовые позиции. Примечательно, что это произошло после приезда в расположение полка представителей партии П. Порошенко «Европейская солидарность» и передачи ими партии гуманитарной помощи», – рассказали бойцы неофициальному Telegram-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Сумском направлении штурм-группы «Северян» продвинулись в Сумском районе на шести участках, в Краснопольском на одном и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 400 м.

    На Харьковском направлении около Старицы бойцы расширили зону контроля, продвинувшись на двух участках. Близ Графского штурмовики проводили зачистку прилегающего лесного массива. Авиацией поражены скопления живой силы ВСУ.

    «В ходе освобождения Графского остатки личного состава противника покидали населенный пункт по льду Северского Донца. С наступлением весны они такого сделать бы не смогли и вероятнее всего оказались бы в «котле», – поделились военнослужащие.

    В районе Волчанских Хуторов российские военные заняли пять домовладений, продвинувшись в восточном направлении на 200 м.

    На Хатненском участке фронта экипажи ВКС РФ наносили удары по позициям 159 омбр ВСУ в районе Колодезного. Штурмовые группы продвинулись на одном из участков на 200 м по лесополосам.

    «За сутки потери противника составили свыше 180 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 90 в Харьковской)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области. Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского.


    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американский стартап Anthropic, разработчик ИИ-системы Claude, оказался в центре жесткого конфликта с Пентагоном из-за желания военных США использовать искусственный интеллект для боевых задач. Поводом к обострению стал обсуждавшийся на закрытой встрече гипотетический сценарий ядерного удара по США и роль ИИ в отражении такой атаки.

    Как пишет The Washington Post, на одном из совещаний глава военного техблока США задал предельно конкретный вопрос: если по США запущена межконтинентальная баллистическая ракета, можно ли использовать Claude для помощи в ее перехвате. Для Пентагона это пример ситуации, где скорость анализа и реакции критична, а решение принимается за считанные минуты. Ответ генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, по версии оборонного ведомства, показался военным уклончивым и недостаточно однозначным в пользу боевого применения ИИ.

    Представители компании такую трактовку отрицают и заявляют, что согласны на использование Claude в системах противоракетной обороны, но не в качестве «автономного оружия». Однако официальные лица назвали этот инцидент, а также другой случай использования Claude при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, очагами обострения противостояния между компанией и Пентагоном в последние дни.

    Ситуация резко обострилась после личной встречи главы компании Дарио Амодеи с министром обороны США Питом Хегсетом. Пентагон выдвинул компании ультиматум: снять свои возражения против использования Claude в задачах, связанных с автономными системами вооружений и широкомасштабным наблюдением за гражданами США. В противном случае военное ведомство грозит задействовать чрезвычайные полномочия для принудительного доступа к технологиям Anthropic и одновременно лишить компанию перспектив дальнейших контрактов с оборонным блоком.

    Официальные представители Пентагона публично заявляют, что не намерены запускать тотальную слежку внутри страны или передавать ядерную кнопку ИИ, но настаивают на праве использовать искусственный интеллект «для всех законных целей».

    Руководство Anthropic, в свою очередь, утверждает, что нынешний уровень надежности ИИ-систем не позволяет безопасно делегировать им функции смертельного оружия, а существующая правовая база по внутренней разведдеятельности не учитывает масштабных возможностей ИИ в сфере слежки и анализа данных. Амодеи подчеркивает, что у компании есть «красные линии»: Anthropic не готова участвовать в проектах по созданию летального автономного вооружения и систем массового наблюдения за населением, даже если речь идет о выгодных государственных контрактах.Такая позиция усиливает напряженность в отношениях разработчика ИИ с администрацией Дональда Трампа.

    Anthropic изначально считалась одним из ключевых партнеров Пентагона в области ИИ: компания первой получила доступ к работе на засекреченных военных сетях, а позже заключила многомиллионные контракты на поставку своих систем для нужд обороны и гражданских ведомств. Claude уже используется для анализа разведданных, планирования операций и задач в сфере кибервойны. Однако по мере того как конкуренты – в том числе крупные технологические корпорации и другие ИИ-игроки – активнее заходят в оборонные проекты и соглашаются на более широкие формулировки условий («для всех законных целей»), монопольное преимущество Anthropic размывается.

    На этом фоне конфликт с Пентагоном выглядит одновременно и принципиальной этической позицией, и политическим столкновением. Часть экспертов полагает, что в администрации Трампа уже сформировалось недоверие к Anthropic, и нынешний спор может стать поводом для попытки «выдавить» компанию с военного направления. При этом в военной среде признают: заменить Claude в уже развернутых системах будет дорого и сложно.

    Дополнительную тревогу у технологического бизнеса вызывает обсуждаемая возможность принудительного изъятия технологий компании через специальные правовые механизмы. Юристы предупреждают: если власти пойдут на подобный шаг, это станет «ядерной опцией» уже в правовом смысле – и подаст крупным ИИ-игрокам сигнал, что сотрудничество с Пентагоном может обернуться потерей контроля над собственными разработками.

    Таким образом, спор вокруг гипотетического ядерного удара и роли ИИ в военных решениях превратился в более широкий конфликт о том, кто определяет границы допустимого применения искусственного интеллекта – государство или разработчики технологий, и насколько бизнес готов отстаивать свои «красные линии», рискуя потерять доступ к крупнейшему клиенту в лице оборонного ведомства США, отмечает издание.

    Ранее российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов.

    Комментарии (3)
    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    Комментарии (3)
    25 февраля 2026, 19:15 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась финансировать милитаризацию граничащих с Россией стран

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия сообщила, что не намерена выделять дополнительные средства на проект милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией, рассчитывая на внешние инвестиции.

    Еврокомиссия не собирается выделять собственные средства на анонсированный ранее проект по милитаризации стран Евросоюза, граничащих с Россией. Об этом сообщил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе, пишет РИА «Новости».

    Проект Еврокомиссии был направлен на повышение безопасности стран, граничащих с Россией, Белоруссией и Украиной, среди его целей – развитие инфраструктуры двойного назначения и полная переориентация логистики этих регионов на Европу.

    Мерсье заявил: «Нет, новых денег не будет. Мы рассчитываем привлечь на этот проект порядка 28 миллиардов государственных и частных инвестиций». По его словам, Еврокомиссия надеется, что финансирование обеспечат другие источники, а не бюджет Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак. Ранее литовское Минобороны объявило о совместном строительстве оборонительной линии с Латвией и Эстонией вдоль рубежей с Россией и Белоруссией.

    А Таллин принял решение о строительстве военного городка в Нарве, где создадут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих. При этом, эксперты отмечали, что немецкие военные отказываются рисковать жизнью ради Литвы.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 16:28 • Новости дня
    Слуцкий: Евродепутаты опасаются передачи Киеву ядерного оружия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На онлайн‑встрече российских и европейских депутатов обсудили риск передачи Украине компонентов ядерного оружия и связанную с этим угрозу дальнейшей эскалации конфликта, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Члены комитета Госдумы по международным делам провели онлайн-встречу с группой представителей Европарламента, возглавляемой евродепутатом Фернаном Картайзером из Люксембурга. Об этом рассказал глава думского комитета, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

    По словам Слуцкого, на встрече обсуждались кризисные вопросы отношений между Россией и Евросоюзом, а также аспекты украинского урегулирования, включая угрозы мировой безопасности из-за планов Лондона и Парижа по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.

    Слуцкий процитировал участников встречи: «Представители ЕП выразили серьезную обеспокоенность возможностью выхода конфликта на ядерную орбиту и его перехода в третью мировую войну». Он отметил, что европейские парламентарии иногда занимают более взвешенную позицию, чем правящие круги Франции, Британии и Германии.

    Депутат сообщил, что не может раскрыть имена всех европейских участников встречи, но их число увеличивается с каждым разом, несмотря на давление со стороны брюссельских чиновников. Слуцкий добавил, что регулярные контакты российских и европейских парламентариев позволяют доносить до жителей Европы позицию России и расширять информационный прорыв антироссийской блокады.

    Ранее парламент России единогласно поддержал обращение к депутатам Франции, Британии, Германии и международным организациям с требованием расследовать сообщения о планах передачи Киеву ядерного оружия.

    А министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что обострение переговорной риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успеха в попытках добиться поражения России.

    Ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 01:45 • Новости дня
    Военэксперт рассказал, куда движутся ВС России после освобождения Графского

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские силы продолжают наступление в Харьковской области, установив контроль над частью леса и дорогой на восточном берегу реки Северский Донец, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «На данный момент наши военнослужащие продолжают продвигаться вдоль восточного берега реки Северский Донец. Есть успехи юго-восточнее от Графского: занят ряд участков в лесистой местности, взят под контроль участок дороги», – рассказал он ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что в районе Графского очень сложный рельеф, что сказывается на скорости продвижения российских войск.

    Марочко добавил, что перед российскими силами сейчас стоит задача выйти к Верхней Писаревке, однако основное значение имеет населенный пункт Рубежное на западном берегу реки Северский Донец.

    По его словам, в Рубежном украинские формирования создали укрепленные пункты временной дислокации, расположили склады с боеприпасами и получают пополнение на этом участке фронта. Эксперт отметил, что Рубежное хорошо укреплено.

    Кроме того, российские войска наступают на соседнюю Симиновку.

    «За истекшие сутки в районе населенного пункта Симиновка, который находится юго-восточнее Графского, также есть ряд успехов. Я думаю, что отсюда в ближайшее время стоит ждать положительных заявлений со стороны Министерства обороны Российской Федерации», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Графское в Харьковской области. «Северяне» разбили у Андреевки штурм-полк ВСУ из дезертиров и мобилизованных. «Торнадо-С» с ГЛОНАСС уничтожила склады ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 23:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотников на подходе к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы средств ПВО три беспилотника, направлявшихся на Москву, были уничтожены, пострадавших и разрушений не зафиксировано, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    «Уничтожены три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – говорится в сообщении.

    Других подробностей о происшествии в настоящий момент не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 19.

    За шесть часов системы ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских дронов, из которых 12 были направлены на Москву.

    Комментарии (0)
