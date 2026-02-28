35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
ВС России пресекли переправку дронов ВСУ «Баба-яга» через Днепр
Российские войска сбивают тяжелые беспилотники ВСУ типа «Баба-яга» над Днепром, заявил оператор БПЛА с позывным Моряк.
Операторы беспилотных систем 49-й общевойсковой армии сбивают тяжелые дроны типа «Баба-яга», которыми пользуются Вооруженные силы Украины, над руслом Днепра, не позволяя им достигнуть левого берега Херсонской области, передает ТАСС.
Оператор БПЛА с позывным Моряк подчеркнул, что для уничтожения таких дронов российским военным достаточно одного FPV-дрона.
По его словам, дальность полета дрона «Баба-яга» превышает 40 км, что представляет опасность, если такие аппараты смогут пересечь реку и добраться до российских позиций. Российские бойцы стремятся своевременно обнаруживать и уничтожать эти беспилотники, чтобы предотвратить возможные атаки.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.