  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    США в войне с Ираном пошли ва-банк
    Лукьянов: Трамп в войне с Ираном готов к потерям
    Эксперт: После бомбежек Ирана может начаться госпереворот
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Иран объявил о наступательной операции против Израиля «Правдивое обещание 4»
    В Дубае и Абу-Даби прогремели мощные взрывы
    WSJ: Базы США подверглись небывалой одновременной атаке
    Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
    КСИР заявил о просчете Израиля при атаке на Иран
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 17:19 • Новости дня

    ВС России пресекли переправку дронов ВСУ «Баба-яга» через Днепр

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска сбивают тяжелые беспилотники ВСУ типа «Баба-яга» над Днепром, заявил оператор БПЛА с позывным Моряк.

    Операторы беспилотных систем 49-й общевойсковой армии сбивают тяжелые дроны типа «Баба-яга», которыми пользуются Вооруженные силы Украины, над руслом Днепра, не позволяя им достигнуть левого берега Херсонской области, передает ТАСС.

    Оператор БПЛА с позывным Моряк подчеркнул, что для уничтожения таких дронов российским военным достаточно одного FPV-дрона.

    По его словам, дальность полета дрона «Баба-яга» превышает 40 км, что представляет опасность, если такие аппараты смогут пересечь реку и добраться до российских позиций. Российские бойцы стремятся своевременно обнаруживать и уничтожать эти беспилотники, чтобы предотвратить возможные атаки.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе фиксируется увеличение попыток переброски оружия диверсантам с помощью тяжелых беспилотников через Днепр.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    28 февраля 2026, 10:31 • Новости дня
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    @ Jose Colon/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии.

    Подоляк заявил в интервью порталу Delfi, что в Киеве одобрили возможность нанесения ударов по территории Белоруссии, передает РИА «Новости».

    По словам Подоляка, Владимир Зеленский сообщил, что при возможности ВСУ будут уничтожать цели на территории соседней страны, используя при этом, например, беспилотные летательные аппараты.

    Подоляк отметил: «Что касается инструментов наведения, например, (БПЛА), (Зеленский) дал ответ, что при возможности будем уничтожать». Однако советник не уточнил, какую реакцию Киев ожидает от Минска на подобные действия.

    В тот же день Зеленский подписал указ о введении персональных специальных, экономических и других ограничительных мер против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в декабре называл украинское руководство агрессивным и непредсказуемым, отмечая, что обстановка вокруг Белоруссии «стабильно напряженная».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава и Киев пытались сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. В Минске назвали безумием планы Лондона по отправке своих войск на Украину. Зеленский заявил, что у него есть свидетели разговора с «извинениями Лукашенко».

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    27 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»

    Снявшаяся в кино снайперша ВСУ Васильченко уничтожена российскими военными в зоне СВО

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские бойцы уничтожили 31-летнюю снайпершу ВСУ Ангелину Васильченко, известную по съемкам в пропагандистском кино об «амазонках».

    О гибели 31-летней военнослужащей снайперского батальона противника сообщает канал 360 со ссылкой на Military Theme Z. Ангелина Васильченко была ликвидирована при выполнении боевого задания 20 февраля.

    Уроженка Луганска принимала участие в боевых действиях на стороне украинской армии с 2021 года. Похороны уничтоженной снайперши уже состоялись в селе Чумаки Днепропетровской области.

    Васильченко получила медийную известность как одна из героинь пропагандистского фильма, повествующего об «украинских амазонках».

    Ранее снайперша-наемник была ликвидирована при штурме Дзержинска в ДНР.

    До этого ВС России ликвидировали снайпера ВСУ Екатерину Шинкаренко с позывным «Виски».

    Под Волчанском российские военные уничтожили шестнадцатилетнюю девушку-снайпера украинской армии.

    27 февраля 2026, 20:40 • Новости дня
    Reuters: Киев экспортировал нефть по «Дружбе»
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    До остановки прокачки по магистрали «Дружба» через систему поставлялась не только российская, но и украинская нефть, однако объемы последних были значительно меньше, пишет Reuters.

    Один из источников Reuters заявил, что Киев ежемесячно закачивал около 40 тыс. т собственной нефти в трубопровод, передает РБК. Другие собеседники подтвердили наличие экспорта, однако точные объемы не уточнили. Один из источников добавил, что за несколько месяцев до прекращения прокачки Украина осуществляла поставки нефти в Европу через трубопровод «Одесса – Броды».

    Агентство отмечает, что прекращение поставок по «Дружбе» в Венгрию и Словакию лишило Киев важного источника доходов для покрытия дефицита бюджета. По словам источников, если ситуация останется неизменной, Украине, возможно, придется прекратить добычу нефти.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» могут возобновиться не ранее марта. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    28 февраля 2026, 01:57 • Новости дня
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества

    «АрселорМиттал Кривой Рог» из-за нехватки электричества закрыла Литейно-механический завод

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» (бывшая «Криворожсталь») объявило о приостановке работы одного из своих объектов из-за нехватки электроэнергии.

    О закрытии Литейно-механического завода на фоне энергодефицита сообщила компания «АрселорМиттал Кривой Рог», передает ТАСС. Производство выполняло роль ремонтно-сервисной базы комбината и осуществляло изготовление отливок из чугуна, стали и цветных сплавов, а также обработку деталей для металлургических агрегатов.

    В компании пояснили, что причиной остановки ЛМЗ стал серьезный дефицит электроэнергии на Украине, который негативно повлиял на деятельность всего комплекса. Прекращение работы завода рассматривается как вынужденная мера для сохранения основных производственных процессов в условиях ограниченных энергетических ресурсов.

    Ранее предприятие уже сокращало объемы производства по той же причине, однако теперь речь идет о полном закрытии одного из ключевых подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии приостановили поставки электричества на Украину после прекращения транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    На начало февраля после ударов по объектам генерации и распределения дефицит электроэнергии на Украине достигал от 7 до 8 ГВт или 50% расчетного потребления страны.

    27 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус не исключила возможность отправки нидерландских военных на Украину, однако призвала воздержаться от поспешных шагов в этом вопросе.

    Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус заявила о необходимости тщательно взвесить решение о направлении военных на Украину, передает РИА «Новости». Она отметила, что, как и ее предшественник, считает преждевременным давать однозначный ответ, поскольку требуется всесторонне оценить риски.

    По словам Йешилгез-Зегериус, при рассмотрении этого вопроса главным приоритетом становятся жизни голландских мужчин и женщин. Министр подчеркнула, что принятие решения потребует учета множества факторов, включая наличие соответствующего мандата на проведение подобной операции.

    Новый коалиционный кабинет Нидерландов под руководством премьера Роба Йеттена принес присягу королю Виллему-Александру в начале недели. Первое заседание нового правительства состоялось в пятницу.

    В феврале командующий вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхейм отмечал, что окончательное решение о возможной отправке войск на Украину будет принимать уже новое правительство после подписания мирного соглашения.

    Формируемое правительство Нидерландов заложило в коалиционное соглашение выделение Украине более 3 млрд евро.

    Напомним, страны из числа так называемой «коалиции желающих» заявляли о планах направить войска на Украину.

    Британия объявляла о начале работы штаба войск «коалиции».

    Глава МИД Сергей Лавров назвал «коалицию желающих» «желающими выдавать себя за действительных».

    27 февраля 2026, 20:16 • Новости дня
    Экс-премьер Британии стал советником Зеленского

    The Independent: Экс-премьер Британии Сунак стал советником Зеленского

    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Британии Риши Сунак назначен советником главы киевского режима Владимира Зеленского, пишет The Independent.

    Ожидается, что он будет оказывать консультационную поддержку в вопросах восстановления экономики страны, что особенно важно для Киева на фоне планов восстановить энергетическую отрасль к следующему зимнему периоду, сообщает The Independent, передает «Лента.Ру».

    Как отмечается в публикации, Сунак приступил к работе бесплатно. Он вошел в международную группу, которая намерена содействовать привлечению инвестиций в украинскую оборонную промышленность и усилению устойчивости энергетического сектора.

    Ранее Сунак опубликовал фото объятий с Зеленским.

    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    27 февраля 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский отказал Орбану и Фицо в инспекции нефтепровода «Дружба»
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Киев не допустил иностранных дипломатов к инспекции состояния нефтепровода «Дружба».

    Фицо заявил, что украинские власти отказали в инспекции нефтепровода «Дружба». Он отметил, что украинская сторона не позволила словацкому послу в Киеве провести проверку. Также, по его словам, аналогичная возможность не была предоставлена и послу Европейского союза на Украине, передает РИА «Новости».

    Фицо уточнил, что Зеленский такую инспекционную деятельность отверг со ссылкой на отрицательную позицию украинских спецслужб. Кроме того, Фицо подчеркнул, что официальный Киев до сих пор не позволил провести оценку реального состояния трубопровода ни одному из иностранных представителей.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Владимира Зеленского во лжи относительно невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба».

    Премьер Венгрии Виктор Орбан отметил, что заявления Зеленского о поломке нефтепровода не соответствуют действительности.

    Орбан также объявил о создании совместной комиссии с Фицо для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Дмитрий Песков назвал действия Киева по «Дружбе» саботажем.

    27 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».

    По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.

    Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.

    В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Ранее Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию. А до этого Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.


    27 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима в беседе с журналистами Sky News прокомментировал возможность передачи Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «С удовольствием. У меня не было предложений, но с удовольствием», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о гипотетических поставках.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции снабдить Украину технологиями для изготовления ядерного оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон и Париж в переходе к практическому манипулированию этой темой.

    Депутаты Госдумы призвали западные парламенты и международные организации расследовать данные планы.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    28 февраля 2026, 00:58 • Новости дня
    Зеленский объяснил отсутствие выборов на Украине их неважностью для украинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский лидер отметил, что вопрос выборов больше волнует иностранцев, чем граждан страны, комментируя отмену президентских выборов.

    Владимир Зеленский прокомментировал отмену президентских выборов в стране в интервью телеканалу Sky News, передает РИА «Новости».

    Он задал риторический вопрос: «Почему выборы на Украине настолько важны для русских, американцев и не важны для украинцев?»

    Такое заявление последовало на фоне критики со стороны иностранных лидеров, в частности бывшего президента США Дональда Трампа, который называл Зеленского «диктатором без выборов» и отмечал резкое падение его рейтинга.

    Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако выборы отменили из-за военного положения и мобилизации.

    Сам Зеленский ранее говорил, что проводить выборы в нынешних условиях «несвоевременно». В феврале 2026 года он впервые допустил возможность одновременного проведения президентских выборов и референдума, однако больше к этой теме не возвращался.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подготовка к президентским и парламентским выборам на Украине активизировалась, несмотря на военное положение.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила мнение, что организация выборов в стране невозможна из-за продолжающейся спецоперации и внешней угрозы.

    Зеленский опроверг сообщения о планах объявить дату проведения выборов на Украине 24 февраля.

    28 февраля 2026, 13:01 • Новости дня
    Британский наемник ВСУ пообещал расстреливать людей в грязных туалетах

    Осужденный в России наемник из Израиля угрожал убийством пользователю X

    Tекст: Мария Иванова

    Гражданин Британии и Израиля, заочно приговоренный к колонии за участие в боях на стороне Киева, публично угрожал пользователям соцсетей жестокой расправой.

    Арье Бен-Йегуда, имеющий гражданство Израиля и подданство Британии, в 2023 году угрожал убийством одному из пользователей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечает РИА «Новости».

    Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил боевика к 14 годам колонии строгого режима за наемничество.

    В одной из публикаций преступник детально описал свои намерения в отношении оппонента. «Я бы поставил его к стене заброшенного грязного туалета, выстрелил ему в живот и оставил истекать кровью в грязи», – говорится в посте.

    Позже наемник выложил видеозапись, на которой боевик ВСУ расстреливает безоружного человека, спрятавшегося в уличном туалете. Примечательно, что на кадрах отсутствуют водяные знаки, которые были на аналогичном ролике в интернете, что может указывать на наличие у Йегуды оригинала записи.

    Согласно материалам дела, иностранец прибыл на Украину через Польшу весной 2022 года и вступил в «Интернациональный легион». До лета 2024 года он участвовал в боевых действиях в Донбассе, получив за это вознаграждение свыше 2,2 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд ДНР заочно приговорил израильского наемника Дениса Десятника к десяти годам лишения свободы.

    Мосгорсуд назначил подданному Великобритании Ариэлю Моше шесть лет колонии за участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

    Позднее судебная инстанция в Донецке вынесла приговор колумбийцу Бланко Лопесу Оскару Маурисио в виде 19 лет тюрьмы.

    28 февраля 2026, 15:49 • Новости дня
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    FT: Операция США в Иране может создать дефицит ракет для ПВО Украины
    @ National Missile Defense image/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке американских ракет THAAD, что может отразиться на конфликте на Украине, сообщает Financial Times.

    Военная операция США и Израиля против Ирана может привести к нехватке ракет для систем ПВО THAAD, что негативно скажется на ситуации на Украине. В материале Financial Times отмечается, что американские военные допускают вероятность того, что ответный удар Ирана приведёт к ослаблению поставок этих жизненно важных боеприпасов, передает РИА «Новости»

    По данным издания, пока восполнять запасы ракет THAAD будет сложно, а это напрямую влияет на возможности США поддерживать конфликт на Украине. В прошлом году для защиты Израиля было израсходовано до 150 ракет THAAD, а с начала эксплуатации системы в 2010 году заказано менее 650 экземпляров.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.

    В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.

    27 февраля 2026, 23:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ

    Зеленский признал, что боевой дух в ВСУ снизился

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский отметил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа, сообщает РИА «Новости».

    В интервью Sky News он заявил: «Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается».

    В сети активно распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят насильственную мобилизацию, используя силу и забирая мужчин в микроавтобусах.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что число дезертиров из ВСУ может достигать миллиона человек, если учитывать официальные данные о четверти миллиона беглых и принимать во внимание занижение официальной статистики в два-три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    Некоторые украинские военнослужащие выбирают службу в Вооруженных силах России после разочарования действиями киевских властей.

    Боевой дух и способность украинских военных держать оборону на краматорско-дружковском направлении ослабли по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр.

