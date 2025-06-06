Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие ВСУ во время нахождения в Махновке Суджанского района Курской области издевались над Курской-Коренной иконой Божией Матери, передает РИА «Новости». Местная жительница Ирина показала журналистам поврежденную реликвию и выразила возмущение произошедшим. Она отметила, что украинские военные проявили неуважение к святыне, несмотря на общую веру и историческую близость народов.

Фронтовой священник, протоиерей Александр Зинченко, подчеркнул, что повреждения были нанесены умышленно, именно по отношению к Курской-Коренной иконе. «С осознанием дела же повредили. Не какую-нибудь другую, а именно Курскую-Коренную, с умыслом», – заявил он.

Икона считается одним из главных православных символов Курской области. По преданию, ее нашли в 1295 году, и она известна многочисленными чудесами. В настоящее время оригинал иконы хранится в Нью-Йорке, а в российских храмах размещены списки с нее.

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