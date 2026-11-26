При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Здание частной наркологической клиники загорелось в Петербурге
В Московском районе Петербурга вспыхнули кровля и второй этаж частной наркологической клиники, из двухэтажного здания эвакуировали 16 человек.
Площадь возгорания составила 240 кв. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на городское управление МЧС. Сообщение о пожаре в здании на Бассейной улице поступило в 16:46 мск. До прибытия пожарных спасатели эвакуировали 16 человек, сведения о пострадавших не поступали.
В ликвидации возгорания задействованы 42 специалиста и 10 единиц техники. По данным сервиса «2ГИС», по указанному адресу располагается частная клиника доктора Лазарева.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в историческом центре Петербурга вспыхнула крыша реконструируемого здания.
Летом спасатели полностью потушили крупный пожар на мансардном этаже 19-этажного жилого дома в Московском районе города.
В 2024 году пожарные ликвидировали возгорание в складском помещении на площади 432 кв. метра в том же районе Петербурга.