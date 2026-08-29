Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Спасатели ликвидировали крупный пожар на мансарде жилого дома в Петербурге
МЧС: Крупный пожар на мансарде жилого дома в Петербурге ликвидирован
Пожар на мансардном этаже 19-этажного жилого здания в Московском районе Петербурга полностью потушен, сообщили в городском главном управлении МЧС.
Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, сообщается в канале ведомства в Max. Локализовать пламя спасателям удалось в 14.35 по московскому времени.
«В 17.34 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали», – сообщили в главном управлении МЧС по городу.
Для борьбы с огнем привлекались 32 спасателя и восемь единиц специализированной техники.
Напомним, днем спасатели локализовали это возгорание на площади 120 квадратных метров.
Накануне один человек погиб при сильном пожаре в жилом доме в Петроградском районе Петербурга.
В середине августа двое местных жителей пострадали из-за возгорания крыши крупного здания в Адмиралтейском районе города.