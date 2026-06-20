АТОР: Россияне летом могут отправиться прямыми рейсами в 35 стран

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россияне летом 2026 года на прямых рейсах смогут отправиться в 35 стран, передает РИА «Новости». В Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили географию доступных маршрутов для отдыхающих.

«Летом 2026 года в список стран с прямым авиасообщением из России входят 35 стран», – сообщили представители ассоциации. В перечень включены африканские государства, такие как Египет, Сейшелы, Марокко, Танзания, Тунис и Эфиопия. Также доступны перелеты на Ближний Восток: в Турцию, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Израиль, Иорданию, Ирак, Иран и Афганистан.

Помимо этого, отечественные туристы могут без пересадок улететь в страны Азии, включая Вьетнам, Индонезию, Китай, Таиланд, Индию, Мальдивы, Монголию, Оман и КНДР. Доступны рейсы в государства СНГ, а также в Грузию, Сербию и Абхазию.

Специалисты отметили, что не все направления являются массовыми. К наиболее популярным туристическим маршрутам с прямыми рейсами относятся Турция, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Среди стран постсоветского пространства лидирует пляжная Грузия, где турпоток вырос на 40%, а также Белоруссия, Абхазия и частично Азербайджан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ассоциация туроператоров России спрогнозировала летний выезд за рубеж до 6,8 млн отечественных туристов.

В мае организация зафиксировала сокращение географии прямых перелетов до 32 государств.

При этом укрепление рубля спровоцировало существенное снижение стоимости путевок на популярные азиатские курорты.