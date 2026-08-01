Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных

Tекст: Вера Басилая

Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

«Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.