Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.3 комментария
Рубио сообщил о попытках возобновить переговоры по Украине
Рубио: США оценивают возможность перезапуска переговоров по Украине
Соединенные Штаты намерены выяснить перспективы скорейшего возобновления диалога между Москвой и Киевом, заявил Госсекретарь США Марко Рубио.
По его словам, американская администрация планирует оценить шансы на успешное мирное урегулирование, передает РИА «Новости».
«Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту», – заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.
При этом глава американской дипломатии добавил, что в Вашингтоне осознают наличие достаточно строгих красных линий у каждого из участников противостояния.
Ранее Рубио заявил о поиске приемлемых путей прекращения боевых действий.
Американская сторона назвала себя единственным способным завершить конфликт государством.
Вашингтон ожидает скорого возобновления переговоров между Москвой и Киевом.