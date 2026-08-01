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ВС России нанесли удар по резервуарам с ГСМ и буксиру в Одессе и Николаеве
Высокоточным оружием и беспилотниками нанесен удар по транспортной инфраструктуре, обеспечивающей украинскую армию горючим и морскими дронами, в портах Одессы и Николаева, сообщает Министерство обороны.
Российская армия продолжила атаки на порты и суда, используемые в интересах украинских войск, передает Минобороны.
Для выполнения боевых задач применялись авиационные ракеты и ударные дроны.
В Одессе главной целью стали масштабные хранилища с горюче-смазочными материалами. Эти запасы предназначались для снабжения подразделений ВСУ.
Одновременно в Николаеве был уничтожен морской буксир. Сообщается, что судно было специально переоборудовано для запуска безэкипажных катеров.
Накануне российские военные уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Одессы.
Несколькими днями ранее ВС России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника в Черноморске.
В конце июля российская армия поразила сухогруз с военными грузами в николаевском порту.