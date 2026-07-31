Мировая трансплантология родилась в России

Наверное, все смотрели фильм «Собачье сердце». Когда в 1925 году Михаил Булгаков писал эту повесть, он не знал, что в будущем судьба столкнет его с человеком, так похожим на Филиппа Филипповича, главного героя «Собачьего сердца».

В ноябре-декабре 1933 года Булгаков познакомился с выдающимся русским ученым-медиком Сергеем Сергеевичем Брюхоненко. Он придумал и сконструировал в 1920-е годы «Автожектор» – первый в мире аппарат искусственного кровообращения, без которого невозможна современная высокотехничная хирургия. В истории медицины изобретение Сергея Брюхоненко стоит рядом с изобретением Конрада Рентгена. Чтобы доказать, что «Автожектор» способен временно заменить сердце, С.С. Брюхоненко и его коллега-физиолог С.И. Чечулин провели сенсационный эксперимент – «оживление головы».

У подопытной собаки хирургически отделяли от тела голову. Операция производилась поэтапно – чтобы до последнего момента сохранялось кровоснабжение мозга. Отделив окончательно голову, ученые выжидали 20 минут. Естественно, все рефлексы у головы пропадали. И вот она, научная сенсация: к сосудам головы подключался «Автожектор», и голова собаки оживала – начинала реагировать на свет, звук, высовывала язык и т.д. Об этом своем опыте Брюхоненко и рассказывал в 1933 году Булгакову, предлагая написать в соавторстве на эту тему пьесу.

При чем же тут Демихов, спросите вы. Дело в том, что Брюхоненко стал для Демихова «крестным отцом» в экспериментальной хирургии. Их судьбоносная встреча состоялась в 1930-е годы в Воронежском университете, куда Брюхоненко приехал на конференцию. Учившийся в этом университете Демихов выступал на конференции со студенческим докладом о возможности замены органов человека искусственными. По рекомендации Брюхоненко талантливый студент был переведен на биологический факультет МГУ. Здесь, в столице, в 1937 году третьекурсник Демихов впервые в мире сконструировал механическое сердце. Выполненное из серебряных пластин сердце он успешно пересадил кошке.

Когда началась Великая отечественная война, Демихов, недавний выпускник биофака, ушел хирургом на фронт – работал патологоанатомом. Именно здесь он приобрел филигранную хирургическую технику, о которой позже стали ходить легенды (о ней в 1960-е годы с восхищением вспоминал знаменитый сердечно-сосудистый хирург В.И. Бураковский).

В течение 15 послевоенных лет В.П. Демихов на экспериментальном уровне проложил дорогу всей современной трансплантологии. Главное его достижение – была доказана возможность успешной трансплантации сердца от одного человека к другому. Назовем успешные операции в эксперименте (на собаках), которые Демихов сделал первым в мире: пересадка в грудную полость собаки комплекса сердце-легкие; пересадка собаке дополнительного второго сердца (в настоящее время дополнительное сердце пересаживают человеку, который вынужден ожидать подходящее донорское сердце); пересадка собаке печени; маммарно-коронарное шунтирование на собаке (сегодня это одна из самых распространенных кардиохирургических операций – аорто-коронарное шунтирование).

Поистине мировую известность принес Демихову эксперимент «двухголовая собака». Голова щенка, иногда вместе с передними лапами, пересаживалась на шею взрослого пса. У обеих собачьих голов были соединены кровеносные сосуды, таким образом голова щенка была жизнеспособна за счет кровообращения и дыхания взрослой собаки. Обе головы пили молоко, высовывали язык. Сразу вспоминается роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» и снятый по нему фильм 1931 года. Всего таких двухголовых собак Демихов создал около 20.

Со временем об этом чудо-эксперименте русского ученого узнали западные журналисты. В 1956 году фильм о собаке с двумя головами был показан в США – к Демихову пришла всемирная слава. В 1958 году он поехал в Германию, где читал лекции и делал показательные операции.

В 1960 году В.П. Демихов перешел на работу в Московский институт скорой помощи им. Склифосовского. Исследователь биографии Демихова С.П. Глянцев разыскал в архивах статью 1959 года «The New York Times», из которой явствует, что Демихов уже тогда был готов пересаживать новую ногу женщине-ампутантке, пересаживать второе сердце пациенту (как бы в «поддержку» собственному сердцу, уже не справляющемуся со своей функцией), наконец, он был готов на пересадку нового сердца пациенту с заменой больного собственного.

В 1962 году Демихов осуществил пересадку сердца обезьяне. Он вполне мог стать первым в мире хирургом, пересадившим сердце от человека к человеку. Но не стал. Местом работы в Склифе у Демихова был сырой подвал. Операционная находилась в морге, ее оснащение – самое скудное. Прибавим к этому постоянные нападки завистников, в основном – генералов от медицины. Важный нюанс: у Демихова был диплом биолога (а не врача!).

Защита в 1963 году его диссертации на факультете почвоведения МГУ стала скандалом в научном мире Москвы. Во-первых, он уже имел мировую известность. Во-вторых, на защиту явились его оппоненты-медики. Процедура защиты постоянно прерывалась выкриками, что Демихов – лжеученый. Но справедливость восторжествовала. Ученый совет присвоил В.П. Демихову сперва степень кандидата, а потом, повторным голосованием, и доктора наук.

Как известно, первую пересадку сердца от человека к человеку произвел в 1967 году южноафриканский хирург Кристиан Барнард. Между прочим, он приезжал в 1960 году в Москву, и ему (как и другим зарубежным гостям) Демихов демонстрировал «собаку с двумя сердцами» (каждый из хирургов мог в этом убедиться, выслушав сердцебиения стетоскопом).

В.П. Демихов прожил 82 года. Изобретенный им метод «шунтирования сердца» спас в 1996 году жизнь тогдашнему президенту России. Может быть, поэтому год спустя Демихов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III (предпоследней) степени. По моему скромному мнению, за заслуги перед мировой наукой В.П. Демихов и С.С. Брюхоненко заслуживают Нобелевской премии (опять вспомним К. Рентгена, который вообще стал первым в истории лауреатом этой премии).