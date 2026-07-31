Мерц призвал Испанию и Марокко решить миграционный кризис

Посол Нечаев сообщил о тревоге Москвы из-за ядерных учений ФРГ

Tекст: Катерина Туманова

Руководство Германии на словах декларирует приверженность международно-правовым обязательствам, устанавливающим безъядерный статус страны.

«Она не имеет, не будет иметь, не производит и не содержит ядерное оружие, как это записано, в частности, в договоре «Два плюс четыре»», – заявил дипломат ТАСС.

Однако на практике, по его словам, наблюдается сопряжение с ядерными странами. Нечаев уточнил, что с Францией проводятся совместные ядерные миссии и учения, включающие доставку ядерного оружия и дозаправку французских самолетов.

«Это у нас вызывает определенную озабоченность. Потому что если вы декларируете, что вы не участвуете, и не хотите, и не будете обладать [ядерным оружием], то зачем вот такие упражнения?» – задался вопросом дипломат.

Нечаев упомянул о наличии нераскрываемых договорных форматов между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном об интенсификации ядерного диалога.

Ранее агентство DPA сообщало, что осенью планируется участие военнослужащих немецкой армии во французских ядерных маневрах.



