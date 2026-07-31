В результате массового прорыва границы в испанской Сеуте погибли 19 мигрантов

RTVE: Число погибших мигрантов в Сеуте достигло 19 человек

Tекст: Мария Иванова

Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на фоне серьезного обострения миграционного кризиса в регионе.

«Число тел, извлеченных из моря в Сеуте за последние 24 часа, возросло до 19», – сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у пограничного барьера между Марокко и Сеутой. Сотням людей удалось прорваться на территорию Испании, в связи с чем власти были вынуждены перебросить в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией на фоне миграционного кризиса.

Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым бездействие перед лицом массового наплыва людей.