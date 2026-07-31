31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.0 комментариев
В результате массового прорыва границы в испанской Сеуте погибли 19 мигрантов
RTVE: Число погибших мигрантов в Сеуте достигло 19 человек
За минувшие сутки из воды у побережья испанской Сеуты извлекли тела 19 мигрантов, пытавшихся нелегально прорваться через границу.
Число тел погибших мигрантов, извлеченных из моря в Сеуте, возросло до 19, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на фоне серьезного обострения миграционного кризиса в регионе.
«Число тел, извлеченных из моря в Сеуте за последние 24 часа, возросло до 19», – сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.
Накануне тысячи молодых марокканцев скопились у пограничного барьера между Марокко и Сеутой. Сотням людей удалось прорваться на территорию Испании, в связи с чем власти были вынуждены перебросить в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы полиции и армии в Сеуту из-за прорыва тысяч нелегалов.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о готовности закрыть границу с Испанией на фоне миграционного кризиса.
Глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус назвала недопустимым бездействие перед лицом массового наплыва людей.